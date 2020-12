Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 dicembre: una visita inaspettata per Shauna

Beautiful, anticipazioni puntata 12 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 12 dicembre, Shauna riceve una visita davvero inaspettata e cioè quella di Thomas. Inizialmente la Fulton non vorrebbe aprire la porta all’uomo che ha rischiato di far finire Flo in carcere per sempre ma alla fine la curiosità di sentire che cosa abbia da dire è troppa e così lo fa entrare. Il giovane Forrester le vuole semplicemente dirle che chiunque decida di affrontare Brooke e schierarsi contro di lei diventa automaticamente sua amica e le propone di avere il suo appoggio per separare suo padre dalla moglie. Brooke dice a Ridge che non riesce a superare il fatto che lui le abbia mentito sulla notte passata al Bikini. Tuttavia gli dà una possibilità di recuperare la sua fiducia facendo una cosa per lei: deve convincere Thomas a rinunciare alla custodia di Douglas e per il suo bene accettare che se ne occupino legalmente Hope e Liam. Ridge è abbastanza scosso da questa richiesta della moglie e si sente preso fra due fuochi.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Ridge prova a spiegare a sua moglie perché non le ha potuto raccontare della notte passata con Shauna. Innanzitutto ci tiene a precisare che fra di loro non è accaduto assolutamente nulla: lui era completamente ubriaco e non aveva la forza di andarsene a casa né di riuscire a mandarla via. Pur apprezzando quello che lei ha fatto per lui, non ha assolutamente deciso di perdonarla ma non pensa che sia una persona malvagia come invece crede Brooke. Proprio perché la moglie non la sopporta, allora Ridge ha pensato fosse meglio non rivelarle che era stato aiutato proprio dalla donna che lei tanto odia. Brooke è disperata: crede al fatto che non sia accaduto nulla però ritiene che sia gravissimo il fatto che lui non le abbia detto nulla e addirittura abbia mentito su cosa era accaduto quella sera. Inoltre Brooke aggiunge che è stata spesso delusa dal marito che ritiene colpevole di non aver tenuto conto dei suoi sentimenti quando ha dato il suo ok per la scarcerazione di Flo e non si è schierato apertamente contro Thomas che ha fatto sì che sua nipote perdesse il primo anno con i suoi veri genitori. Ridge sembra davvero molto affranto.

Thomas è al Bikini ed è finalmente soddisfatto di come le cose stanno prendendo piega. Ringrazia Vinny perché, oltre ad averlo ospitato dandogli un posto dove rifugiarsi, si è preoccupato di fargli sapere subito le informazioni su Ridge e Shauna non appena le ha sapute, dandogli la possibilità di mettersi in una posizione di vantaggio rispetto alla sua matrigna. Vinny gli chiede quali siano i suoi piani futuri e Thomas conferma che ha intenzione di riprendersi tutto quello che gli spetta, la sua famiglia e il suo posto alla Forrester Creation. A casa Fulton, invece, Shauna continua a fantasticare sul suo rapporto con Ridge e racconta alla figlia di essere sicura che anche lui abbia percepito quella scossa elettrica che lei ha sentito con il bacio che gli ha rubato. Florence prova a farla ragionare perché la madre che si prende una cotta per il marito di sua zia è solo un problema in più che compromette maggiormente il suo rapporto con la famiglia Logan. Quando poi Shauna le racconta che ha letto su Internet che per gli antichi indiani il bacio era un modo per scambiarsi l’anima, la figlia si preoccupa ancora di più perché capisce che la madre si è davvero infatuata e non si rende conto che rischia di farsi davvero male e bruciarsi. Shauna per tranquillizzarla le promette che resterà con i piedi per terra ma appena Flo esce di casa, la madre riprende in mano il tablet per guardare le foto di Ridge.



