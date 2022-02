Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 febbraio: Steffy e Liam, segreti sul tradimento

Beautiful, anticipazioni puntata 12 febbraio

Nella puntata di sabato 12 febbraio di Beautiful, Ridge pensa che sia arrivato il momento per Thomas di dimenticare per sempre Hope e concentrarsi solo sul suo processo di guarigione e sulla riabilitazione che dovrà fare. Thomas, però, non la smette di decantare la generosità di Hope che ha provato in tutti i modi non solo a salvarlo ma anche a perdonarlo, nonostante tutto quello che lo stilista ha fatto nella vicenda di Beth.

Dopo che Liam ha realizzato, grazie alle spiegazioni di Steffy, che raccontare la verità sul tradimento potrebbe compromettere non solo il suo matrimonio con Hope ma anche la relazione fra la Forrester e Finn, sembra aver cambiato idea e accetta di mantenere il segreto. Steffy tira un sospiro di sollievo: conserverà sempre nel suo cuore il ricordo di una notte di passione con il grande amore della sua vita ma ora è pronta a guardare avanti e iniziare una nuova vita accanto ad un uomo solido e privo di drammi come Finn. Ma cosa è accaduto nell’ultima puntata di Beautiful?

Beautiful, il riassunto della puntata del 11 febbraio

Nell’ultima puntata di Beautiful, Ridge ha notato l’interesse che Thomas ha nei confronti di Hope e pensa che in qualche modo i suoi sentimenti siano ricambiati, visto che ha notato anche la premura con la quale la ragazza lo tratta. Poiché sa del bacio che si sono scambiati, chiede al figlio quale sia la situazione e si dice pronto anche a spiegare la cosa a Brooke, qualora dovesse rendersi necessario. Thomas, però, raccoglie tutte le sue forze per spiegare al padre che in realtà quella che ha baciato non è stata Hope, che è molto fedele e devota a suo marito, ma il manichino che le somigliava, visto che nel suo delirio ha scambiato la bambola di plastica per la Logan.

Ridge è davvero sconvolto da quello che sente ma prova a rassicurare il protagonista di Beautiful sul fatto che non è stata di certo colpa sua ma che tutte le sue azioni sono legate al trauma cranico che lo stava quasi facendo morire. Allo stesso modo, pensa che anche Hope avrà capito la situazione e non gliene farà di certo una colpa. Intanto Finn, quando viene a sapere da Hope della storia del manichino, si rende conto che la situazione di Thomas è stata molto più grave del previsto e si offre di parlare con il medico che segue lo stilista affinché gli spieghi che non sta diventando pazzo ma ha vissuto delle allucinazioni tipiche da trauma cranico.

Beautiful: Steffy e Liam, una notte di debolezza…

Steffy e Liam pensano con molto affetto a quello che c’è stato fra loro, all’amore (che ha fatto sognare i fan di Beautiful!) che sempre proveranno l’una nei confronti dell’altro e alla famiglia che avrebbero potuto essere. Però la Forrester è molto pragmatica e pensa che, anche se probabilmente hanno sofferto molto all’epoca per la loro separazione, adesso è arrivato il momento di guardare avanti. Se Liam raccontasse a Hope del tradimento, non solo lei si ritroverebbe tutte le Logan contro ma ferirebbe tantissimo anche Finn, che è un ragazzo molto serio e non accetterebbe mai il tradimento della sua compagna.

Steffy non vuole assolutamente perderlo perché ha faticato tanto a trovare un uomo del quale fidarsi e di cui potersi innamorare, soprattutto dopo la traumatica fine della sua relazione con Liam, quindi ora vuole tenere questa persona accanto a sé a tutti i costi. Inoltre pensa che lei e Liam, insieme a Beth, potranno comunque continuare ad essere una famiglia perché per fortuna hanno accanto due partner seri e intelligenti, che non hanno mai tentato di ostacolare il rapporto che da sempre li lega. Possono quindi ritenersi molto fortunati e un tale tesoro non può essere sprecato confessando una sera di debolezza che non si ripeterà mai più. Per scoprire cosa succederà prossimamente in Beautiful, basta seguire la puntata di oggi 12 febbraio!





