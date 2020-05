Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 maggio: Flo dice sì alla Forrester ma…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 12 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 12 maggio, Flo deciderà di accettare la proposta di lavoro alla Forrester, viste le insistenze di Shauna e Hope. Questa decisione, però, scatenerà i suoi sensi di colpa perché essere a contatto ogni giorno con la cugina le ricorda quello che le ha fatto in combutta con Reese e Zoe. Proseguono i piani diabolici di Thomas per riuscire a conquistare Hope. Ancora una volta approfitterà del figlio e lo spingerà a fare un altro disegno da consegnare alla Logan. Contemporaneamente si mostrerà insistente nei confronti della sorella Steffy per riuscire ad avere una sua foto in compagnia di Liam e delle bambine: l’obiettivo è quello di farla vedere a Hope per convincerla sempre di più che il posto del marito non è accanto a lei ma con la sua vera famiglia. Steffy, raggirata e ignorando le intenzioni del fratello, gli spedisce la foto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope parla con sua madre Brooke e Ridge della proposta di lavoro fatta a Flo. La ragazza aspetta con ansia l’arrivo della cugina sperando che sia d’accordo sull’iniziare a lavorare alla Forrester. In realtà Flo si reca in azienda spinta da Shauna che ha deciso di accompagnarla ma non è convinta di volersi mettere in una situazione del genere, per non sentirsi a disagio dalla continua attenzione e gentilezza soprattutto di Hope, perché pensa di non meritarla. Al loro arrivo Flo viene subito messa in imbarazzo da Shauna che si dilunga in moltissimi complimenti a Ridge e in ringraziamenti a Hope e Brooke per l’opportunità che stanno dando alla figlia. Arriva, quindi, il momento della proposta di lavoro: Hope chiede a Flo di lavorare insieme a lei alla Hope For The Future, promettendole di insegnarle tutto quello che c’è da sapere nel mondo della moda. Ridge aggiunge che è un modo per ringraziarla per il grande regalo che ha fatto a tutta la famiglia, facendo adottare sua figlia a Steffy. Flo è incapace di parlare perché i rimorsi per tutte le bugie che ha raccontato le bloccano la parola e il respiro, ma è sua madre Shauna a conquistare nuovamente la scena e a dire che è davvero un’opportunità meravigliosa per la figlia e che è molto dispiaciuta di non aver confessato anni prima che Flo era la figlia di Storm ma giura di non aver mai sospettato questa paternità.

Xander ha cercato di stupire Zoe regalandole i biglietti per un concerto a cui desiderava da tempo andare, tuttavia la reazione della fidanzata non è certo quella che si aspettava. L’imbarazzo di Zoe è l’occasione che Xander coglie al volo per chiederle che cosa stia succedendo. Prima la partenza improvvisa per Londra, poi questa ansia che si percepisce sul suo volto una volta rientrata dopo la visita al padre. Che cosa gli sta nascondendo? Xander prova ad azzardare delle risposte e le chiede se per caso Reese non sia impazzito di nuovo ricominciando a scommettere, magari chiedendo dei soldi perfino alla figlia. Zoe ovviamente non può confessargli la verità e gli racconta di tutti i sacrifici che ha fatto per conquistare la vita che voleva, con un fidanzato che la ama e il lavoro dei suoi sogni. Proprio quando sembrava che tutto andasse finalmente bene, ecco che un imprevisto che è fuori dal suo controllo mette tutto in pericolo. Xander si allarma e le chiede a che cosa si riferisca e se lui può fare qualcosa per aiutarla, ma Zoe non vuole dire di più e, anzi, chiede al fidanzato di non parlare più di tutto questo: forse è stata un po’ melodrammatica e in questo momento vuole solo dimenticare e andare avanti con la sua vita. Xander l’abbraccia e le dice che, qualsiasi cosa accada, potrà sempre contare sul suo amore.



