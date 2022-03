Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 marzo: Steffy racconta tutta la verità a Finn

Beautiful anticipazioni di sabato 12 marzo

Nuovo appuntamento con Beautiful. Nella puntata di sabato 12 marzo, Hope piange disperata e Liam le chiede in ginocchio e fra le lacrime di perdonarlo e di provare a dimenticare quello che è successo, ritornando alla loro vita familiare. Anche Steffy decide che questa storia non può più andare avanti e che Finn non merita di essere ingannato in questo modo, così finalmente decide di raccontare tutto al medico di Beautiful, sperando che possa capire e perdonarla. Mentre Zende e Paris sono felici degli sviluppi che sta prendendo il loro rapporto, Carter racconta a Zoe che Zende ha deciso di rincorrere Paris non appena ha saputo della sua partenza, con l’intento di convincerla a restare e accettare il lavoro. Questa interferenza dello stilista infastidisce moltissimo la modella di Beautiful la quale non accetta né l’interesse dello stilista nei confronti della sorella né il fatto che una loro eventuale relazione potrebbe essere il motivo che Paris cerca per restare. Ma dove eravamo rimasti con la puntata di venerdì 11 marzo di Beautiful?

Beautiful, il riassunto della puntata del 11 marzo

Nella puntata dell’11 marzo di Beautiful, Liam è nervoso e agitato e parla alla moglie di un errore che lui ha fatto e che devono riuscire a superare insieme, per non disperdere quello che hanno costruito di bello in questi anni, tuttavia non riesce a dire nulla di concreto alla donna. Hope, però, ha intuito che cosa il marito le voglia dire e inizia a piangere, poi trova la forza di chiedere al marito dove abbia dormito la notte che ha creduto di vedere insieme lei e Thomas. A quel punto allo Spencer non resta che raccontare tutto, iniziando a dire che il più grande errore che ha fatto è stato quello di non affrontare subito Thomas quella notte ma di restare impietrito e poi scappare via, senza cercare di approfondire quello che pensava di aver visto. Hope gli urla che vuole sapere dove ha dormito quella notte e Liam le risponde che ha dormito da Steffy, dopo che a casa sua era andato per sfogarsi e ha bevuto talmente tanto da non essere più presente a se stesso. A quel punto la moglie intuisce il tradimento e gli urla che non può averle fatto questo, non può averla tradita con la ancora una volta.

Steffy si sente sempre più in colpa nei confronti di Finn, visto che il ragazzo non fa che ripetere che da quando l’ha conosciuta la sua vita è cambiata, visto che mai avrebbe pensato di legarsi così tanto ad una donna. Poi inizia a fantasticare sulla loro vita futura insieme, sul numero di figli che comporrà la loro famiglia. A sentire la parola figlio, Steffy ha un momento di black out e la tristezza si disegna sul suo volto, tanto che il medico di Beautiful ha paura che lei non provi gli stessi sentimenti che prova lui. Zende riesce a correre abbastanza da raggiungere Paris e dirle che non deve per nessun motivo lasciare Los Angeles e deve immediatamente accettare il lavoro perché niente sarebbe lo stesso senza di lei. Poi le dice che ha intenzione di parlare con Ridge e con Carter per preparare subito il contratto, in modo che possa sentirsi sicura del lavoro e iniziare a cercare una casa dove vivere. Insomma, lui le sarà di appoggio in qualsiasi cosa, senza mai lasciarla da sola, purché accetti di restare lì. Paris, commossa da queste parole, ha uno slancio e lo bacia. Zende non si sottrae di certo e quando i due finalmente staccano le loro labbra si dicono a vicenda quanto siano felici di poter lavorare insieme anche se ammettono di riuscire a pensare solo al bacio che si sono appena scambiati. Per scoprire cosa succederà in Beautiful sabato 12 marzo, appuntamento davanti la tv con la nuova puntata!

