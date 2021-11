Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 novembre: Eric diviso tra Quinn e i Forrester

Beautiful, anticipazioni puntata 12 novembre

Nella puntata di oggi, venerdì 12 novembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Brooke dice a Quinn che per lei non c’è più futuro all’interno della famiglia Forrester. Quando la Fuller le ribatte che suo marito la ama, Brooke risponde che può anche essere vero ma che l’uomo sarà sempre fedele alla sua famiglia e a Ridge e Brooke. Intanto Eric ripensa a tutti i bei momenti che ha trascorso con sua moglie e si sente molto combattuto. Liam e Finn vanno insieme a trovare Steffy nella clinica di riabilitazione e trovano la ragazza in via di guarigione. Il rapporto fra i due uomini, però, è molto burrascoso perché lo Spencer accusa il medico di essere stato poco scrupoloso nei confronti della Forrester, accecato dal suo interesse per la ragazza. Il medico, invece, trova che l’ex compagno della ragazza sia troppo invadente e non riesce a stare lontano da Steffy. Le continue discussioni fra i due mettono a dura prova la serenità di Steffy che ha ancora un lungo percorso da fare.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Carter si confida con Zoe e le dice che Eric è davvero molto arrabbiato con Quinn e non pensa che questa volta riuscirà a perdonarla. Anche la modella è impressionata da tutta questa storia, anche perché sa che cosa vuol dire avere tutta la famiglia Forrester contro. Poi gli ricorda che deve concentrarsi sulla loro serata, pensata per festeggiare la sua promozione. Carter risponde che non vede l’ora e va via, Zoe ne approfitta per cambiarsi, indossare un abito sexy della nuova collezione moda e raggiungere Zende per farsi notare. Il ragazzo ha appena finito di parlare con il nonno che vuole qualche dettaglio in più rispetto alla fine della sua storia con Nicole ma Zende non se la sente di sbottonarsi più di tanto e gli dice solo che la amerà per sempre anche se le loro strade si sono divise. Eric si offre di annullare una riunione per stare con lui ma il ragazzo lo rassicura sulle sue condizioni e così resta solo.

Brooke ha deciso che è arrivato il momento della resa dei conti con Quinn. La Fuller, però, molto abbattuta perché sta provando da ore a mettersi in contatto con il marito ma senza successo. Quinn, però, dice alla sua eterna rivale che non è assolutamente intenzionata a chiederle scusa perché la sua patetica storia con Ridge si trascina avanti per inerzia, l’uomo l’aveva già lasciata prima che la stessa Quinn si mettesse in mezzo. Nessuno può biasimarla perché ha cercato di fare la felicità di Shauna e di Ridge, stufo di tutti i tradimenti della Logan. A sentire queste parole Brooke scoppia dalla rabbia e le dice che è arrivato il momento di essere messa di fronte alle sue responsabilità e di assumersi le conseguenze delle azioni che ha commesso. Poi aggiunge che finalmente è venuta fuori per quella che è, quindi tutto quello che aveva raccontato a Eric nel tentativo di fargli lasciare Quinn era assolutamente vero. Ora tutta la famiglia è consapevole di quello che è capace di fare.

