Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 novembre: Steffy da suo fratello

Beautiful, anticipazioni puntata 12 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 12 novembre, Steffy va a trovare suo fratello Thomas visto che fino a quel momento si è tenuta molto distante dall’ospedale. Il giovane stilista spera che la sua caduta possa intenerire il cuore della sorella ma Steffy è tutt’altro che mansueta: aggredisce verbalmente il fratello e gli dice che non lo perdonerà mai per tutte le sofferenze che l’ha costretta a sopportare. Anche Flo riceve in carcere la visita di Shauna, sempre alla ricerca di un modo per farla uscire dal carcere ma purtroppo deve dare un’altra delusione alla figlia. Le due non sanno quello che il tenente Sanchez sta per raccontare a Ridge: il caso della morte di Emma verrà archiviato perché purtroppo non sussistono prove della colpevolezza di suo figlio. In compenso, però, la procura intende offrire un salvacondotto alla Fulton: la sua libertà in cambio delle informazioni necessarie per incriminare Reese Buckingham.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope fa una sorpresa a Liam e, dopo aver messo a letto Beth, si fa trovare in lingerie, desiderosa di trascorrere una notte di passione con l’uomo della sua vita. Lo Spencer ovviamente non si tira indietro e fra i due si ristabilisce l’amore di un tempo. Subito dopo, mentre si coccolano e si chiedono scusa per i rispettivi sbagli, la Logan gli chiede se ha avuto modo di chiarire i suoi rapporti con Steffy e se lei riuscirà a lasciarlo andare. Liam però la rassicura e le dice che la Forrester ha sempre saputo che il suo posto era con Hope. I due sono finalmente felici perché tutto è tornato al suo posto. Bill chiede a Brooke di poter avere accesso al garage perché vuole controllare i dati del gps dell’auto di Thomas. L’obiettivo dello Spencer è mettere con le spalle al muro il figlio di Ridge e trovare le prove per poterlo inchiodare per la morte di Emma. Purtroppo, però, il ragazzo ha provveduto a cancellare tutti i dati. A quel punto Bill chiede a Brooke di aiutarlo a far sì che Thomas venga punito per tutto quello che ha fatto ai loro figli. La Logan, però, risponde chiaramente che non può aiutarlo in questo piano perché andrebbe contro il marito e rovinerebbe il suo rapporto con Ridge. Quindi non perdona Thomas ma non può aiutare Bill a distruggerlo.

Proprio Ridge si sta rendendo conto che il figlio non è l’angioletto che immaginava. Dopo avergli chiesto la verità sulla morte di Emma e aver saputo che rincorrendola con la sua auto ha fatto uscire la sua fuori carreggiata, chiede a Thomas che cosa ha fatto lui quando la ragazza è finita in fondo al burrone. Quando Ridge capisce che, pur non essendo direttamente colpevole, non ha fatto nulla per salvarla, l’uomo dice chiaramente al figlio di vergognarsi di di essere suo padre perché non riconosce nell’uomo cinico e calcolatore che ha di fronte il ragazzo che ha provato a crescere con i migliori dei principi. Thomas piange e dice di vergognarsi molto per quello che ha fatto ma era così accecato dal desiderio di avere Hope e di essere felice che non ha pensato ad altro. Thomas pensa di aver perso l’appoggio del padre per sempre ma una domanda su che cosa ne abbia fatto dei dati contenuti nel gps gli fa capire che non è così. Il ragazzo gli racconta di aver cancellato tutto quello che c’era nel dispositivo e poi chiede al padre come mai gli fa questa domanda. Ridge risponde che, pur essendo molto deluso dal suo comportamento, non lo abbandonerà mai perché resta sempre suo figlio e gli vuole molto bene.



