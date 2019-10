Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Bill e Liam tra trappole e mogli (o ex)!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 OTTOBRE

Tutto è pronto per un fine settimana da urlo in compagnia di Beautiful e dei suoi protagonisti ancora alle prese con sfilate, successi e piani diabolici. Le anticipazioni della nuova puntata della soap americana rivelano che Bill metterà in pratica il suo piano diabolico e riesce con l’inganno a far incontrare Ridge ed il giudice McMullen in un parcheggio. I due si dicono cose molto compromettenti e nel frattempo Justin registra la conversazione grazie alle intercettazioni ambientali. Ridge capisce di essere caduto nella trappola che con ogni probabilità gli è stata tesa da Bill, ma ormai è troppo tardi. Intanto dopo il successo della sfilata Intimates Zoe invita Xander a festeggiare insieme, ma il modello rifiuta poiché nella sua mente e nel suo cuore c’è Emma che lo ha piantato in asso senza un vero e proprio motivo.

BEAUTIFUL: IL PIANO DI BILL

Ancora una volta al centro di Beautiful ci sono scossoni e liti. Bill è convinto del coinvolgimento di Ridge nella scelta del giudice McCullen sull’affido congiunto del figlio Will, soprattutto dopo aver parlato con Brooke ed aver percepito dell’indecisione nelle sue parole. D’accordo col suo fidato amico Justin decide di ingaggiare Ken, un abile informatico che precedentemente aveva lavorato anche con i Forrester. Ken riesce ad hackerare il cellulare del giudice McCullen e può scaricare i suoi tabulati telefonici. Tuttavia Bill gli chiede di fare prima un’altra cosa: inviare un finto messaggio al cellulare del giudice proveniente dal telefonino di Ridge e poi di fare la stessa cosa a parti inverse. Il messaggio invita ad incontrarsi di segreto e di non rilevarne a nessuno il contenuto. Il piano di Bill è questo: far incontrare Ridge ed il giudice McCullen in un parcheggio per poi registrare la conversazione e raccogliere le prove definitive. Brooke rivela la sua angoscia a Ridge che, pur turbato dalla situazione, la invita a non preoccuparsi poiché Bill non ha prove concrete contro di lui da usare eventualmente in tribunale.

BEAUTIFUL: PAM E DONNA VS QUINN?

Ma vogliamo parlare delle donne di Beautiful pronte a scontrarsi e unirsi contro le più “cattive”? Alla Forrester Creation piomba Donna accolta con grande affetto da Pam che da nemica giurata si è trasformata in una sua cara amica. Nel frattempo passa Quinn che dopo uno scambio di battute piuttosto acido con Pam saluta Donna con aria di sfida. Pam rivela a Donna tutte le malefatte di Quinn che le ha impedito di celebrare il matrimonio nella sua casa e ha anche rotto il prezioso quadro della defunta sorella Steffy. Donna a sua volta le rivela che c’è stato un avvicinamento con l’ex marito Eric e Pam la invita a conquistare nuovamente il suo cuore. Intanto Emma capisce che c’è troppa distanza tra lei e Xander, innamorato probabilmente dell’ex fidanzata Zoe, così con grande sofferenza gli dice che la loro storia è finita poiché preferisce concentrarsi sulla danza e sul suo nuovo lavoro alla Forrester. Zoe confida a Wyatt di essere ancora innamorata di Xander ma teme ormai di averlo perso per sempre. Wyatt la invita ad andare avanti poiché ha ancora una vita di successi davanti a sé.



