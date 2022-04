Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 aprile: arriva il test del DNA, chi è il padre?

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 13 aprile

Cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Oggi, mercoledì 13 aprile, Steffy riceve una telefonata da parte della Dottoressa Campbell la quale l’avvisa che i risultati del test sono arrivati e la invita a recarsi in ospedale. Molto agitata per il verdetto, la ragazza, allora, avvisa anche Liam e Hope perché è giusto che siano tutti presenti in ospedale nel momento della verità. La Forrester annuncia la novità anche al padre, quindi in ufficio Ridge e Brooke sono tremendamente in ansia per sapere chi sarà il padre del bambino. Alla loro preoccupazione si unisce anche Thomas il quale stupisce tutti dicendo che spera si tratti di Finn, così che tutto possa finalmente rientrare nella normalità. Brooke non si fida assolutamente del figliastro, che in passato li ha già ingannati molto, ma deve ammettere anche con se stessa che il ragazzo sembra effettivamente cambiato e le sue preoccupazioni per la felicità di Hope sono sincere.

Beautiful, riassunto puntata 12 aprile

Cosa era successo nella puntata di Beautiful del 12 aprile? Ridge dice a Brooke di sapere quello che Steffy nasconde e la donna si sente sollevata poiché, dopo tutto quello che è successo in passato, non vuole più avere segreti con suo marito. Ovviamente ora che le carte sono scoperte sul tavolo, commentano l’accaduto e soprattutto il fatto che ora sono appesi ad un filo mentre attendono di conoscere i risultati del test di paternità. Brooke si trattiene dal dire davvero quello che pensa di Steffy e della situazione, puntando a mantenere un’armonia nei confronti del rapporto matrimoniale. Ridge, invece, ritiene che la colpa sia di Liam e del suo sentire costantemente il bisogno di essere circondato dall’amore: avendo pensato che Hope lo avesse tradito con Thomas, è corso subito da Steffy per avere conforto e per sentirsi nuovamente al centro dei pensieri di una donna. Il Forrester, però, spinge la moglie a chiarire con Hope che si è trattato esclusivamente dell’errore di una notte e per questo non deve buttare all’aria tutta la sua famiglia, anche perché ora Steffy è felice con Finn che sembra una persona in grado di prendersi cura di lei, quindi il Forrester si augura che le coppie possano restare così come sono adesso, senza altri stravolgimenti.

Steffy è molto ansiosa di conoscere i risultati del test di paternità mentre Finn sembra più calmo e in grado di attendere con serenità l’esito. La Forrester vorrebbe avere la certezza che la sua sensazione sulla paternità sia corrispondente al vero, così da poter iniziare con Finn una nuova fase della loro relazione e godersi l’attesa del loro primo figlio, tuttavia il compagno la rassicura sul fatto che qualunque cosa uscirà da quell’esame, lui ci sarà sempre al suo fianco. Ha faticato ad accettare l’idea del tradimento ma ora che ha capito, vuole essere l’uomo migliore per le aspettative di Steffy e saprà accettare qualsiasi verdetto. Di tutt’altro tenore la conversazione fra Liam e Hope. Lo Spencer prova ancora una volta a scusarsi con la moglie e a farle capire che si è trattato solo di un errore che non si ripeterà mai più ma la Logan gli dice chiaramente che questa volta non sa se riuscirà a superare il problema, visto che non sono stati gli eventi a separarli ma la deliberata volontà di Liam che ha commesso una leggerezza che potrebbe avere delle gravi conseguenze per tutta la vita. Proprio per questo non se la sente di dargli nessuna risposta al momento, almeno fino a che non sanno di chi è il figlio che Steffy aspetta, perché l’esito di questo test di paternità potrebbe cambiare del tutto il rapporto fra di loro.

