Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: Reese in crisi, cosa ha fatto davvero?

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi, 13 dicembre

Nella prossima puntata di Beautiful in onda oggi, 13 dicembre, Reese andrà a trovare Zoe alla Forrester Creations. La giovane domanderà al padre cosa sia accaduto sull’isola. L’uomo, ancora sconvolto, non sarà in grado di rispondere alle domande di Zoe. Quest’ultima cercherà di consolare il ginecologo, dicendogli che la tragedia appena accaduta a Beth non è colpa sua. La ragazza però non sospetterà che Reese sta nascondendo un sordido segreto. Ad un certo punto, il ginecologo verrà nuovamente contattato dal suo ricattatore. Lo strozzino tornerà a minacciare il medico, comunicandogli che, se l’uomo non pagherà i suoi debiti, lui attenterà alla vita di Zoe. A causa di queste intimidazioni, Reese cercherà di far trasferire la figlia in un posto sicuro. Il Buckingham, allora, convincerà Zoe ad andare a vivere presto con Xander. Infine, il ginecologo verrà a sapere che Steffy desidera adottare una bambina. L’uomo dunque si metterà in contatto con la giovane Forrester e le dirà che lui conosce una ragazza di nome Florence, che sembra essere disposta a dare in adozione la sua bambina, a causa della disastrosa situazione economica in cui si trova.

Beautiful, dove eravamo rimasti?

Nell’episodio di ieri, 12 dicembre, di questa Beautiful, Reese ritorna a Los Angeles, dopo i difficili giorni trascorsi a Catalina. Il medico sembra essere divorato da forti sensi di colpa. Pare che il ginecologo stia così per quello che ha fatto durante il parto di Hope. Reese si sente macchiato a vita da un peccato molto grande e si capisce che sta nascondendo a tutti uno sporco segreto. Il medico, però, sa di aver agito nel peggiore dei modi solamente per salvare la vita a Zoe. Inoltre, Hope, Liam, Ridge e Brooke ripartono per Los Angeles. Questi ultimi sono distrutti dal dolore causato dalla perdita della povera Beth. In particolare, la giovane Sharpe è di cattivo umore e non fa altro che allontanare da lei tutti quelli che cercano di avvicinarsi, per tentare di consolarla in questo momento difficile. Non appena Liam e la moglie ritornano in città, i due fanno subito cremare il corpo della loro bambina. Successivamente, viene organizzata in casa di Eric una piccola cerimonia per ricordare Beth. Per quanto riguarda le ultime vicende successe a Beautiful, abbiamo assistito al fatto che innanzitutto la storia d’amore tra Xander e Zoe va a gonfie vele. Il ragazzo non riesce più a staccarsi dalla Cunningham e, quando si trova con lei, la riempie di coccole e complimenti. In contemporanea, Taylor e Steffy sono molto sollevate, in quanto la piccola Kelly è guarita e non ha più la febbre. La giovane Forrester sta sperando, poi, di trovare al più presto una meravigliosa bambina da adottare, in modo tale da allargare la sua dolce famiglia. Intanto Hope, guidata da Reese, è riuscita a partorire in una clinica di Catalina. Liam è arrivato in ospedale poco prima del parto. Purtroppo la coppia sta attraversando un incubo, dato che la loro piccina è nata morta. I ragazzi sono stati raggiunti sull’isola da Brooke e Ridge, che non hanno potuto far altro che apprendere la tragica notizia della dipartita di Beth. È molto chiaro, poi, che Reese si sia macchiato di un crimine abbastanza grave durante il parto di Hope, ma dei chiarimenti importanti su questa storia si potranno avere solamente nelle prossime puntate.

