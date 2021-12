Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: Steffy preoccupata per Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 13 dicembre

Nella puntata della soap opera “Beautiful” in onda oggi, lunedì 13 dicembre, Steffy è davvero stupita e delusa dalle parole di Finn perché era seriamente convinta che il fratello Thomas fosse finalmente guarito da questa ossessione. Quando poi viene a sapere dal fidanzato che durante la loro conversazione lo stilista ha dimostrato di essere confuso e annebbiato, si preoccupa ancora di più e quindi decide di andare a parlare con il fratello, prima che faccia qualcosa di cui potrebbe pentirsi. Quinn non riesce a credere che il marito non voglia perdonarla ma non si rassegna all’idea che il loro matrimonio sia finito. Nel tentativo di recuperare il rapporto, decide quindi di parlare con Ridge e di ottenere il suo perdono per quello che ha fatto cercando di sabotare il suo rapporto con Brooke. La sua idea, infatti, é quella di ottenere il perdono del figlio in modo che poi anche Eric possa vedere la situazione con occhi diversi. Il suo obiettivo, però, non sembra così facile da raggiungere.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful“ Finn chiede a Thomas come mai pensi che Hope abbia dimostrato un interesse nei suoi confronti. Lo stilista è confuso perché non riesce a distinguere la realtà dalle fantasie che sono nella sua mente e che li spingono a credere che il manichino che ha portato a casa sua e che ha le fattezze di Hope sia in realtà la ragazza. Il medico si rende conto che il ragazzo è in uno stato confusionale, quindi gli chiede se si sente bene oppure se ha sintomi come spossatezza, annebbiamento mentale e giramenti di testa. Thomas però nega e racconta di aver dormito poco la sera prima e di non aver mangiato quasi nulla. Finn non sembra molto convinto ma non vuole contraddirlo, quindi gli dice semplicemente di riposarsi e avere cura di sé. Thomas non vuole dare troppe spiegazioni, quindi gli fa capire di avere molte cose da fare e di preferire restare da solo. Finn, allora, gli risponde che raggiungerà Steffy a casa.

Quando Finn raggiunge la fidanzata, viene accolto con grande gioia dalla ragazza. Steffy gli racconta di aver ricevuto la visita di Liam e Hope e di aver avuto modo di parlare con la Logan la quale sembra seriamente contenta del fatto che ora la relazione fra loro due sia così seria. Il medico ribatte dicendo che anche lui ha avuto modo di avere una conversazione su di loro e l’interlocutore in questione è stato Thomas. Steffy è ben lieta che il fidanzato stringa rapporti con il fratello e gli dice che Thomas si è dimostrato non solo un sostenitore della loro relazione ma anche un supporto importante per lei, soprattutto ora che la sua ossessione nei confronti di Hope è stata superata. Sentendo queste parole, però, Finn ha qualcosa da dire perché non è stata la stessa impressione che ha avuto lui quando ha parlato con Thomas il quale sembra ancora convinto di poter riconquistare la Logan. Intanto Hope raggiunge Thomas e lo scopre intento a disegnare.

