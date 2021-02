Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 febbraio: Brooke senza parole

Beautiful, anticipazioni puntata 13 febbraio

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 13 febbraio, Brooke è davvero molto stupita di vedere Thomas vivo e nella sua casa sua. Dice quindi al ragazzo che stava per andare dal padre per raccontargli tutto quello che è successo e che ora potrà rassicurarlo sulla sua salute. Il giovane stilista della Forrester non crede alle parole della Logan e la sfida ad andare subito da Ridge a raccontargli tutto perché sicuramente non accetterà con serenità quello che avrà da raccontargli. Poi quando Brooke va via, Thomas continua a cercare di convincere Hope che in realtà sono molto più simili di quanto lei possa immaginare e proprio questa similitudine possa rappresentare una base comune sulla quale costruire la loro famiglia. Ridge, intanto, è ancora in compagnia di Shauna ma la donna sta per andare via perché non vuole rovinare il rapporto tra il Forrester e la moglie. Quando arriva Brooke, prima rassicura il marito sul fatto che il figlio stia bene e con Hope in quel momento, poi inizia a raccontargli tutto quello che è successo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nelle ultime puntate di Beautiful. Hope non crede ai suoi occhi: Thomas è davanti a lei e le spiega che cosa sia accaduto la sera che lei lo ha spinto nelle vasche della Forrester. Hope inizialmente è molto sollevata, poi si rende conto che il ragazzo l’ha ingannata ancora una volta perché ha fatto in modo di farle credere che era morto. Thomas, però, subito si discolpa e spiega che si è trattato solo di un modo che ha utilizzato per farle capire che anche le persone più buone, proprio come è lei, possono commettere degli errori. Tutto quello che è accaduto, però, gli ha fatto capire una cosa importante: per loro due c’è ancora un futuro e possono riprendere ad essere felici insieme, loro due come coppia e Douglas a completare la loro unione. Hope è sconvolta: è felice di vederlo e sapere soprattutto che non lo ha ucciso, ma non ha intenzione di iniziare con il ragazzo una relazione. Non ha però modo di replicare perché entra Brooke che scopre, così, che il ragazzo è vivo. Il giovane stilista inizia ad avere immediatamente un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti, soprattutto dopo aver scoperto che Hope ha confidato tutto quello che è accaduto a sua madre e che la donna ha mantenuto il segreto.

Ridge è ancora in compagnia di Shauna ma quando la Fulton viene a sapere che Brooke sta per arrivare vorrebbe andare via. Il Forrester, però, le chiede di restare ancora visto che il traffico a Los Angeles è notevole e che Brooke ci metterà ancora molto tempo. È ovvio che lo stilista non vuole rinunciare alla compagnia della madre di Flo perché si sente gratificato dai suoi apprezzamenti ed è molto divertito da quel suo fare civettuolo che lo stuzzica, come ormai la moglie non sa più fare. Per questo motivo inizia a raccontare alla donna che quello fra lui e Brooke è sempre stato un grande amore ma anche una storia molto travagliata visto che, ogni volta che il loro rapporto poteva scorrere su binari tranquilli, sorgeva sempre qualche problema che rimetteva tutto in discussione. La Fulton, capendo che sta facendo breccia nel suo cuore, cerca di rassicurarlo sul fatto che Thomas starà sicuramente bene e che se ha deciso di sparire per un po’ forse è solo perché si vergogna di come si è comportato rispetto all’adozione di Douglas da parte di Hope. Il Forrester vorrebbe crederci disperatamente ma è anche molto curioso di sapere che cosa Brooke voglia dirgli di così urgente sul figlio.



