Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 maggio 2020: Thomas bacia Hope e…

Beautiful, anticipazioni puntata 13 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 13 maggio, Thomas prenderà il coraggio a due mani e, sfruttando un momento di intimità con Hope, ne approfitterà per baciarla. La Logan, però, non reagirà come sperato e lo allontanerà immediatamente, ricordandogli che non solo è sposata ma anche pure molto suo marito. Il Forrester però non si arrenderà e chiederà addirittura a Hope di sposarlo e di costruire una famiglia con lui e il piccolo Douglas. Anche un’altra coppia sarà sul punto di scoppiare. Sally raggiungerà Wyatt come richiesto dal ragazzo il quale la metterà con le spalle al muro facendole vedere i messaggi sul suo cellulare: il mittente è Thomas e parla di un grande segreto che lui e Sally custodiscono. Wyatt è sicuro che Sally lo tradisca, la Spectra è talmente esasperata da queste accuse da essere pronta ad una decisione estrema.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope, Ridge e Brooke cercano di convincere Flo ad accettare il lavoro alla Forrester ma la ragazza tentenna. Hope le chiede se il suo timore è legato alla paura di incontrare Steffy e di conseguenza la piccola Phoebe se dovesse accettare l’incarico. Si apre e le confessa che anche lei ha paura di vedere nuovamente la bambina perché fin da subito ha sentito con lei un forte legame e quando la vede le sembra di guardare Beth. Questa affermazione fa sentire ancora più in colpa la Fulton che sa benissimo che Phoebe e Beth sono davvero la stessa persona e che la sofferenza di Hope è solo colpa sua: Flo ha in mano l’opportunità di risolvere la situazione ma il suo egoismo le impedisce di confessare tutto. Dietro insistenza di Shauna, Flo decide di accettare la proposta di lavoro e ringrazia Hope e gli altri, aggiungendo che lei non ha mai fatto nulla nell’ambito della moda. Ridge, però, le dice che la sua trasparenza è tutto ciò che serve per integrarsi bene in azienda. Shauna tira un sospiro di sollievo perché quando la figlia ha detto di dover dire una cosa, ha temuto che volesse confessare tutto. Invece dopo il sì di Flo c’è solo gioia da parte di tutti: Hope soprattutto è contenta di passare più tempo insieme alla cugina, anche perché Flo verrà inserita nello staff di Hope For The Future, quindi staranno a stretto contatto tutti i giorni.

Intanto Thomas continua a tramare per far capitolare Hope e non si fa scrupolo di sfruttare anche il piccolo Douglas. Prima chiama Steffy e lascia un messaggio nella sua segreteria telefonica per farsi inviare una foto della sorella con le bambine e Liam, poi la sollecita subito dopo scrivendole che è Douglas che implora per avere una foto delle cuginette. Il bambino ha raggiunto il padre nel soggiorno di casa Forrester per disegnare insieme. Quando il papà gli chiede cosa vorrebbe disegnare, Douglas risponde una macchina ma il padre lo spinge con delicatezza a fare un disegno per Hope e lo manipola anche per la scelta del soggetto, facendo ricadere la decisione su un cuore molto grande. Quando il bambino ha terminato la sua opera gli chiede se gli farebbe davvero piacere avere Hope come mamma: Douglas gli chiede se Hope sia d’accordo e Thomas risponde che starà a loro convincerla, facendole sentire sempre di più il loro affetto. Appena il piccolo si allontana per fare merenda, Thomas chiama gli uffici della Forrester Creation per chiedere a Pam se Hope è ancora in riunione e se subito dopo tornerà a casa: la sua intenzione è quella di raggiungerla al cottage per farle vedere il disegno di Douglas e la foto di Steffy e Liam con le bambine.



