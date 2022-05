Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 maggio: Finn raggiunge Steffy, ma lei…

Beautiful, anticipazioni puntata 13 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 13 maggio, di “Beautiful” Brooke raggiunge Ridge e il marito le racconta della decisione di Steffy di lasciare per sempre Los Angeles e di trasferirsi a Parigi, così da lasciare che Finn si ricostruisca una vita e che fra Liam e Hope possa tornare il sereno. La Logan capisce che il marito soffre molto per questa decisione ma forse è la prima a pensare che un allontanamento potrebbe risolvere tante situazioni. Finn riesce a raggiungere in tempo Steffy la quale, però, non lo lascia parlare e gli spiega quali sono i motivi per i quali ha deciso di andarsene senza neanche dirgli addio. Thomas è seriamente intenzionato a dire a Hope che il test di paternità non ha dato risultati reali perché è stato manipolato volutamente da Vinny e che quindi il padre del figlio che Steffy aspetta è Finn e non Liam. Tuttavia trova la ragazza molto triste e questo lo turba.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Ridge prova in tutti i modi a fermare Steffy e a non farla partire, dicendole che non approva assolutamente la sua decisione, ma la ragazza non vuole sentire ragioni e dice di non aver intenzione di tornare sui suoi passi. Quando lascia il padre e torna alla casa sulla spiaggia per prendere le ultime cose per il viaggio, ripensa ai tanti momenti belli che ha trascorso lì con Finn ma è convinta di aver preso la decisione giusta e per questo cerca di farsi forza. Nei laboratori dell’ospedale, dopo la fuga di Vinny, Finn ringrazia Thomas perché solo grazie alla sua intuizione e alle sue insistenze sono venuti a conoscenza della verità e quindi lui e Steffy potranno davvero essere una famiglia. Lo stilista lo invita a correre subito da sua sorella e così fa il medico ma quando arriva negli uffici della Forrester non la trova e al suo posto c’è Ridge che gli dice la verità: la figlia è in aeroporto per trasferirsi a Parigi e così non essere di peso a nessuno con la sua gravidanza. Il medico non ha tempo per spiegargli tutto ma gli chiede di chiamare la ragazza per dirgli che c’è un’importante novità, poi corre a cercarla.

Brooke dice sia a Liam che a Hope che devono aprirsi completamente se vogliono davvero superare questo momento così difficile. Poi li lascia soli perché è certa che, se trascorreranno più tempo insieme, potranno provare a ricomporre la loro bellissima famiglia. Hope dice al marito di sapere perfettamente che è molto dispiaciuto per quanto è successo e che, se solo potesse tornare indietro, di certo non commetterebbe questo errore, tuttavia non è possibile mettere indietro le lancette dell’orologio e quindi devono fare i conti con quello che sarà. Lo Spencer le ricorda che per Kelly è stata sempre una seconda mamma e che certo questo non cambierà con il nuovo arrivato, tuttavia la Logan lo mette di fronte alla realtà: la nascita della prima figlia di Liam è avvenuta in circostanze completamente diverse, ora invece il bambino che sta per venire al mondo le ricorderà per sempre che suo marito non ha avuto fiducia in lei e nella loro famiglia. Liam è molto colpito da queste parole e si rende conto che la ragazza ha bisogno di stare da sola per potersi riprendere, così si offre di andare a recuperare i bambini che sono con Donna. Proprio mentre Hope pensa a tutto quello che succederà da ora in avanti, arriva Thomas che la coglie quasi di soprassalto e le dice che è venuto a portarle una notizia bellissima che di certo la renderà molto felice.

