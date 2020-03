Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 marzo 2020: Steffy scappa via…

Beautiful anticipazioni puntata 13 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 13 marzo, i fans potranno assistere alla scelta molto coraggiosa di Steffy. La Forrester, infatti, per non interferire in alcun modo nel matrimonio di Liam e della sorellastra, decide di lasciare Los Angeles e di trasferirsi a Parigi per un po’. Si occuperà della Forrester Creation International e porterà le bambine con sé, in modo da dare ai coniugi Spencer la possibilità di rimettere insieme il proprio matrimonio dopo la perdita della piccola Beth. Liam si dimostrerà felice ma Hope soffrirà molto per la lontananza da Phoebe. Grandi novità anche per Bill e Katie. La Logan si incontrerà con la sorella Donna la quale la spingerà a riconquistare Bill Spencer che finalmente si mostra un padre amorevole. Katie ammetterà di provare ancora qualcosa per Bill ma di non essere sicura che tornare con lo Spencer sia la decisione migliore, soprattutto perché sono stati già sposati due volte e non sarebbe credibile un terzo matrimonio. Donna, però, pensa che Bill si stia impegnando per essere un padre migliore e un uomo sinceramente affezionato alla sorella.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. A casa di Flo, Reese prova a convincere Zoe che quello che ha fatto è stato dettato unicamente dal desiderio di proteggerla. Si dice molto pentito per quello che ha fatto ma cerca di fare pressione sulla figlia per convincerla a non parlare. Secondo il medico la soluzione migliore è dimenticare tutto: Flo deve lasciare immediatamente Los Angeles, Zoe deve mantenere il segreto e ognuno deve andare avanti con la sua vita. La Fulton però non ci sta: lei ha visto il dolore negli occhi di Hope ed è convinta a rimettere ogni cosa al suo posto. Zoe, però, fra le lacrime si fa convincere dal padre e acconsente ad un’altra sua richiesta: convincerà Liam ed Hope ad avere un altro figlio, solo in questo modo potranno dimenticare definitivamente Beth. Reese e la figlia lasciano sola Flo a dilaniarsi nei suoi dubbi. Intanto Sally e Waytt continuano a parlare del loro futuro. Lo Spencer vorrebbe fare progetti per il loro nuovo lavoro nell’azienda del padre ma Sally, invece, continua ad interrogare il fidanzato per sapere del suo rapporto con Flo e scoprire se ancora prova qualcosa per la sua ex ragazza.

Liam e Hope sono a casa e cercano di affrontare insieme il dolore per la perdita di Beth, trovando un modo per uscire da questa situazione. Liam fa appello a quanto Flo ha detto alla moglie la sera prima, quando erano a cena a casa del fratello: la Logan sarà di nuovo madre e questa volta andrà tutto bene. Prova così a convincere Hope a fare ancora progetti per il futuro perché lei è nata per essere madre e sicuramente in futuro ci sarà la possibilità di un’altra gravidanza, per completare la loro famiglia. La Logan inizia a credere che sia davvero possibile una nuova vita: soffrirà per sempre per la morte di Beth ma inizia ad intravedere un futuro per lei e Liam. All’improvviso, però, chiama Steffy: ha urgenza di incontrare sia lei che Liam per comunicare loro una notizia importante. Dopo essersi accertati che le bambine stiano bene, i coniugi Spencer si preparano per raggiungere la ragazza. Intanto alla Forrester Creation Katie riceve la visita della sorella Donna che, con la scusa di portarle un caffè, vuole parlare della sua situazione sentimentale con Bill. Ora che Thorne è lontano e Will si sta riavvicinando al padre, come si porrà la più piccola delle sorelle Logan nei confronti dell’ex marito?



