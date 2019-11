Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 novembre: Taylor e Reese, coppia esplosiva!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 NOVEMBRE

Nella prossima puntata di Beautiful, Taylor Hayes dovrà vedersela con lo spirito di giustizia dell’agguerrita Brooke Logan che vuole denunciarla a tutti i costi. Dopo che Steffy ha infatti chiesto alla madre di andare ad abitare insieme a lei e alla piccola Kelly, Brooke è fortemente preoccupata per l’incolumità di tutti e prova un nuovo tentativo da Bill Spencer, nella speranza di convincerlo a denunciare la donna che ha provato tempo prima ad ucciderlo, non esitando a premere il grilletto con freddezza. La riunione delle Logan potrebbe spingere Hope e chiedere a Liam di allontanare Taylor dalle loro vite ma lui, dopo la discussione con Steffy, sembra davvero poco propenso a farlo. Come finirà per la dottoressa e cosa le vedremo fare adesso che al suo fianco c’è Reese?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

La riunione che si era tenuta nella casa sulla scogliera ha dato i suoi frutti in Beautiful: Reese Buckingham è rimasto fortemente invaghito dall’affascinante Taylor Hayes, o per lo meno è quello che vuole far credere; il medico inglese potrebbe anche infatti ricercare le attenzioni della donna a solo scopo lucrativo, con il tentativo di impossessarsi delle sue ricchezze e della sua fama. Proprio di Taylor continuano a disquisire con animo Hope e Brooke che ritengono, non a torto, che Taylor possa costituire ancora una grave minaccia per tutti loro e che la donna non si sia mai, in realtà, pentita e ravveduta dei gesti commessi. Steffy invece prosegue a difendere la madre a spada tratta: è profondamente convinta del suo ravvedimento e crede che il gesto estremo dello sparo verso l’editore Bill Spencer fosse avvenuto solo nel tentativo di difendere lei stessa. Steffy non crede dunque che la madre possa rappresentare un motivo di pericolo anche per la piccola Kelly. Nel frattempo, come si aveva già avuto modo di vedere nelle puntate scorse, Zoe è fortemente sospettosa e dubitante nei confronti del padre, il dottor Reese Buckingham, proveniente da Londra. Conoscendo infatti bene il padre e la sua indole nel ricercare il guadagno facile sfruttando affari ai limiti del losco o approfittando della posizione di donne danarose, Zoe pensa che il padre possa esserle di svantaggio a Los Angeles. Zoe ha infatti da poco riallacciato i rapporti con Xander, che le ha concesso un’altra possibilità. Proprio quest’ultimo rassicura la ragazza circa le buone intenzioni di Reese e che i sospetti della figlia sono solo in realtà pregiudizi, dettati dal timore di perdere la carriera. Zoe, però, proprio perché conosce la pasta di cui è fatto il padre, pensa che andare ad insidiare Taylor Hayes, possa poi in futuro avere delle complicazioni sul suo futuro alla Forrester Creations e alla linea di moda “Intimates”, della quale Steffy è presidente. Si presume, inoltre, che Reese abbia anche dei problemi economici in quanto, precedentemente, si era vista arrivare una chiamata dall’Inghilterra che lo sollecitava a pagare una bolletta non saldata. Reese tuttavia continua a sostenere che è venuto a Los Angeles esclusivamente per poter stare con la figlia che non vedeva da tempo. Sarà vero?

