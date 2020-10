Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: Thomas, preoccupato, si rifugia da Vinny

BEAUTIFUL IL RIASSUNTO DI IERI

Dopo la puntata andata in onda ieri scopriamo insieme come evolveranno le vicende in quel di Beautiful in vista della puntata di oggi, martedì 13 ottobre. Ma dove eravamo rimasti con Beautiful? Hope è felicissima perché finalmente è riuscita a riunire la sua famiglia e si è realizzato il miracolo che non immaginava: la piccola Beth è finalmente a casa con lei. Ora che lo stupore per questa incredibile scoperta sta un po’ scemando, però, ecco che iniziano a farsi avanti problemi concreti. Liam si dice molto preoccupato per Steffy e per Kelly, pur sapendo che le due riusciranno comunque a superare il dolore, anche perché comunque non verranno mai abbandonate e sia lui che Hope, ma anche la piccola Beth, saranno sempre presenti nelle loro vite. La preoccupazione reale del ragazzo, però, è dato da Thomas. Hope, ricordandosi quasi improvvisamente di essere sposata, si scusa con Liam per averlo lasciato ma si giustifica dicendo che pensava di fare la cosa migliore. Poi la Logan si leva l’anello nuziale e preannuncia a Liam che chiederà l’annullamento, anche perché il matrimonio non è stato mai consumato. Questa notizia fa tirare un sospiro di sollievo allo Spencer. Poi i due iniziano a parlare di Douglas che sicuramente vivrà un momento difficile ora che scoprirà tutto quello che è successo in conseguenza della sua confessione.

La puntata di ieri di Beautiful ha visto Ridge provare a chiamare ripetutamente Thomas per affrontare la questione di quello che è accaduto, ma il ragazzo ha il cellulare staccato e non lo richiama. Il Forrester ne approfitta per chiedere scusa alla moglie in quanto ha sempre difeso a spada tratta il ragazzo, senza mai dare ascolto a Brooke che però aveva capito tutto. La Logan, però, è molto comprensiva e suggerisce al marito di preoccuparsi soprattutto per Douglas perché il bambino, già provato per quello che ha vissuto con la morte della mamma e il nuovo matrimonio del padre, ora dovrà affrontare questo ulteriore cambiamento. Alla fine della puntata di ieri di Beautiful la babysitter riporta Douglas a casa e Brooke ne approfitta per ringraziare il bambino senza il cui aiuto Liam non avrebbe mai scoperto la verità. Il bambino è preoccupato che Hope possa essere arrabbiata con lui ma la Logan lo rassicura e gli dice che è solo grazie a lui che ora la ragazza è felice. Il bambino racconta di aver disobbedito al padre perché la sua mamma gli ha insegnato a dire sempre la verità altrimenti altre persone potrebbero soffrire; poi chiede di andare a trovare Hope. Quando il bambino raggiunge il cottage trova Liam, Hope e Beth che gli fanno delle grandi feste e gli promettono che per lui ci sarà sempre un posto a casa loro e che gli vogliono molto bene. Douglas è felice perché sa di aver fatto la cosa giusta.

BEAUTIFUL, ECCO LE ANTICIPAZIONI PER LA PUNTATA DI OGGI, 13 OTTOBRE 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 13 ottobre, si scopre che Thomas ha trovato rifugio presso il suo amico Vinny ed è preoccupato per la sua immagine, ipotizzando che ora che la vera identità di Beth è venuta fuori, tutti saranno arrabbiati con lui che ha taciuto la verità. La preoccupazione maggiore del giovane Forrester, però, è quella di perdere per sempre sua moglie e quindi giura a se stesso che farà di tutto per non farla cadere fra le braccia di Liam, non sapendo che i due sono già tornati insieme. Vinny priva a farlo ragionare ma il Forrester è disposto a tutti. E sempre nella puntata di oggi di Beautiful vedremo Brooke raccontare alle sorelle tutto quello che è accaduto e il coinvolgimento di Flo, e saranno tutte d’accordo sul fatto che la Fulton dovrà pagare per quello che ha fatto, avendo tradito la fiducia della famiglia. Intanto Ridge fa pressioni sulla polizia affinché Reese Buckingham venga arrestato e vuole che lo stesso accada anche a Flo e Zoe.



