Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 settembre: primo bacio per Zoe e Carter

Beautiful, anticipazioni puntata 13 settembre

Nella puntata di oggi, lunedì 13 settembre, della soap opera “Beautiful” Shauna insiste nel dire a Ridge che è molto felice di essere sua moglie e che farà di tutto per essere la compagna che lui desidera. Intanto Brooke e Quinn hanno un duro scontro perché la Fuller dice alla sua rivale di essere molto felice per il fatto che il figliastro si è finalmente liberato di lei. Ma Brooke è certa che la verità sulle trame di Quinn e Shauna verrà a galla e perderanno tutto. Zoe ha accettato di pranzare con Carter, ma non riesce a lasciarsi andare, dopo essere stata usata da Thomas. La modella e l’avvocato finiscono per darsi un primo bacio.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful“ Ridge torna a casa del padre e incontra Shauna, la quale teme che il marito sia stato da Brooke. Il Forrester la rassicura sul fatto di essere stato in visita alla figlia Steffy poiché sentiva il bisogno di raccontarle tutto quello che era successo. Shauna ne approfitta per dirgli che lei gli darà tutto il tempo necessario per abituarsi all’idea di aver abbandonato la sua vecchia vita per iniziarne una nuova. La Fulton vuole fargli capire che cosa voglia dire stare con una donna che vuole solo la sua felicità e che farà di tutto per farlo sentire sempre amato e compreso. Brooke, intanto, ha un confronto con Bill che ancora una volta le ribadisce il suo amore. Quando la donna prova a rispondere che è solo Ridge l’uomo che ama e con il quale vuole stare, lo Spencer cerca di farla ragionare sul comportamento che il Forrester ha sempre avuto nei suoi confronti. Dopo aver visto un unico e solo bacio fra Brooke e Bill, lo stilista ha deciso di partire per una vacanza con Shauna, che ha anche sposato: non è stanca di queste umiliazioni? Brooke è senza parole

