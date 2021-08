Beautiful / Anticipazioni puntata 14 agosto: Brooke scopre che qualcosa turba Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata 14 agosto

Nella puntata di Beautiful di sabato 14 agosto, Ridge torna a casa di Brooke e trova la moglie pronta a vivere con lui un momento di passione ma la Logan si accorge che l’uomo ha qualcosa che non va e sembra molto turbata. A casa di Eric, Quinn festeggia con la sua amica Shauna la perfetta riuscita del loro piano, poi la invita a non avere sensi di colpa perché ha fatto solo quello che qualunque donna avrebbe fatto per conquistare l’uomo che ama.

Shauna, però, sembra agitata e si chiede se non abbiano forse esagerato. É evidente, quindi, che le due hanno tramato qualcosa e che la romantica fuga nella cappella di Las Vegas non é stata poi così spontanea. Flo e Waytt sperano finalmente di poter vivere un momento di serenità nelle loro vite ma l’imprevisto é dietro l’angolo: i due vengono raggiunti dalla madre della giovane che racconta delle sue nozze con Ridge agli increduli ragazzi.

Beautiful, dove siamo rimasti

Ridge dice a Shauna che non intende ferirla ma pensa che dovrebbe esserle chiaro che il matrimonio che hanno contratto a Las Vegas é stato solo un gioco, visto che lui é legalmente sposato con Brooke. É vero, hanno avuto dei problemi e hanno litigato molto ma ora si stanno riconciliando, per questo lui é lí in quel momento: deve riprendere le sue cose e tornare a casa da sua moglie. La Fulton però insiste: é lei sua moglie, lo ama e il matrimonio che hanno celebrato forse all’inizio poteva essere un gioco ma in realtà i sentimenti e le promesse che si sono fatti erano reali e sentite, altrimenti non sarebbe mai andata in quella cappella.

Poi spiega come si sono svolte le cose: dopo aver bevuto tanto per tutta la giornata, Ridge ha detto che era stanco dei continui tradimenti di Brooke e per questo non voleva più essere legato a lei. Ha quindi deciso di sollecitare Carter per presentare i documenti del divorzio e solo dopo sono andati nella cappella. Il matrimonio, quindi, é perfettamente legale. Eric stenta a credere alle sue orecchie e pensa che ci sia stato un errore ma proprio in quel momento entra in casa l’avvocato: Carter ha in mano la copia dei documenti del divorzio da consegnare a Ridge.

Brooke non immagina tutto quello che sta succedendo e scherza con sua sorella Donna sulla sorpresa che intende fare al marito per festeggiare il loro ricongiungimento. La Logan non intende avvisare Ridge della mancata partenza ma corre a casa per farsi trovare dall’uomo in abbigliamento provocante per trascorrere la notte insieme. Anche Waytt e Flo hanno intenzione di passare finalmente la nottata insieme per celebrare il fatto di essere ancora una coppia dopo aver superato tante avversità.

In particolare lo Spencer ringrazia la fidanzata perché pensa che senza di lei non avrebbe mai superato la delusione di scoprire dell’inganno di Sally. Invece spera che ora la loro vita possa scorrere serena, perfino un pochino noiosa, e vuole invecchiare con questa bellissima donna che ha davanti e che é per lui un esempio di lealtà, abnegazione, sacrificio per gli altri e amore. Flo si schernisce: la persona che incarna tutte queste virtù in realtà non è lei ma sua madre. É stata Shauna, infatti, quella che si è sempre sacrificata per gli altri e soprattutto per lei, senza mai lamentarsi o chiedere nulla in cambio. Ora, quindi, spera per lei che possa trovare un uomo buono del quale possa innamorarsi per trascorrere tutta la vita insieme.

