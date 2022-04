Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 aprile: Brooke non si fida ancora di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 14 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 14 aprile, di “Beautiful” Brooke mostra ancora molta diffidenza nei riguardi di Thomas. Dopo l’operazione al cervello la Logan è stata clemente nei confronti del Forrester, ma non per questo vuole abbassare la guardia, ancora non riesce a fidarsi pienamente di lui. Finn è sempre vicino a Steffy e in ospedale, durante l’attesa del risultato del test di paternità le mostra tutto il suo appoggio. Steffy si augura che il bambino sia del medico e al contrario di quanto asserisce Brooke, non ha nessuna intenzione di usare il piccolo per strappare Liam dalle braccia di Hope, è innamorata di Finn e vuole crescere il bambino avendolo al suo fianco. Liam al contrario non può sperare nel conforto di Hope che assalita dall’ansia non vede l’ora di sapere se è suo marito il padre del bambino. Liam è trepidante, mentre a Finn non importa chi sia il padre, oramai ha scelto di vivere la sua vita con Steffy, per lo Spencer il risultato del test è fondamentale, perché se dovesse essere lui il padre del bambino, il suo futuro con Hope sarebbe compromesso.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 aprile: arriva il test del DNA, chi è il padre?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Brooke e Ridge discutono sul futuro di Steffy e Hope, entrambi vogliono il bene per le loro figlie, ma la situazione è complicata, il Forrester è più ottimista e crede che le due donne siano mature per affrontare nel miglior dei modi l’arrivo del bambino di Steffy. Brooke è un po’ scettica, non si può fare finta che la nascita del bambino non vada a sconvolgere gli equilibri delle due donne. La Logan si augura che il nascituro sia di Finn così Hope e Steffy possano rimanere con i loro compagni. Trova ingiusto per la figlia quello che le sta succedendo. È stata una brava madre e una moglie attenta, era convinta di aver ottenuto tutto quello che desiderava, Brooke si augura che il test di paternità non le porti via tutta la sua vita. Steffy è rammaricata, Finn la consola dicendole che quello che è accaduto con Liam è la debolezza di una notte, avverte che la Forrester è pentita di aver dormito con Liam e di aver ceduto a vecchi sentimenti del passato. Finn la rassicura, è disposto a renderla più felice perché sa di poterle dare ricordi ancora più belli e una vita meravigliosa. Quando avrà il risultato del test potrà andare avanti, diventare padre per Finn è un grande desiderio ma anche il futuro con Steffy, dopo che avranno superato questo ostacolo potranno vivere la loro vita insieme.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 aprile: Steffy attende i risultati del DNA

Hope chiede a Liam se desidera essere il padre del bambino di Steffy, lo conosce molto bene, sa che ama Kelly e il passato con Steffy. Liam la pensa diversamente, non per questo vuole essere il padre del bambino. Riconosce che quanto è accaduto con la Forrester è grave, ma il suo desiderio è di vivere con la moglie, Beth e Douglas e si augura che il padre sia Finn. Steffy è serena insieme al medico, riesce a farla sentire fortunata nel mezzo di una crisi della sua vita. All’improvviso giunge la telefonata della dottoressa Cambell che avverte Steffy di raggiungerla nel suo studio perché il test di paternità è stato analizzato e conoscerà finalmente chi è il padre del suo bambino. La donna chiama Liam e lo invita a raggiungerla in ospedale. Hope si fa prendere dal panico, lo Spencer è consapevole che il risultato del test può complicare le cose, ma non può cambiare il suo impegno verso la moglie e la famiglia. La Logan non condivide il pensiero del marito, già aveva preso un impegno con lei, se solo avesse creduto alle promesse fatte, non gli sarebbe passato alla mente il dubbio che poteva averlo tradito con Thomas. Hope rimprovera al marito che quando ha fatto il giuramento, ha promesso di esserle fedele e di avere fiducia in lei. Liam spiega alla moglie che questa storia poteva andare diversamente, ma si sentiva sempre in ansia riguardo a Thomas. Vedeva che lei gli era sempre vicino e su questo loro non si capivano. Quando ha visto il Forrester tra le braccia di Hope, dichiararle il suo amore, quando invece nel suo delirio lo stava chiedendo a un manichino, qualcosa si è spezzato dentro di lui, ha perso il contatto con la realtà, era in preda a una follia. Per l’ennesima volta Liam chiede a Hope di perdonarlo. Thomas confida a Brooke e Ridge di sperare che il bambino sia di Finn e che la sorella non si leghi più in alcun modo allo Spencer. Per la prima volta tutti e tre sono d’accordo su qualcosa.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 aprile: Brooke accusa Steffy di aver...

© RIPRODUZIONE RISERVATA