Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 dicembre: Brooke convoca Zoe, iniziano i guai?

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi, 14 dicembre

La puntata di Beautiful si accende con nuovi colpi di scena. Infatti sarà proprio Brooke a parlare con Zoe per chiederle un incontro con il padre. Sebbene anche Taylor sembri riavvicinarsi a Brooke infatti, lei non è affatto disposta a lasciar cadere ciò che è accaduto senza avere chiarimenti dal medico che è stato l’unica presenza accanto a sua figlia quando è nata la piccola Beth. Taylor appare davvero dispiaciuta per la scomparsa della piccola ed il dolore che ha investito Brooke e Hope. Ma la domanda che continua a farsi Brooke sembra essere la stessa che si fanno migliaia di persone che seguono ogni giorno la soap. Sarà davvero tutta la verità quella che il dottor Reese ha raccontato a Liam, Hope ed ai Forrester? Non dimentichiamoci che il medico sembrava avere problemi molto gravi con un uomo che gli aveva prestato dei soldi e che ora minacciava di fare del male alla figlia Zoe. Il mistero su ciò che è veramente accaduto alla clinica mentre Hope era priva di sensi e Liam era trattenuto lontano da lei dal maltempo ci accompagnerà ancora qualche puntata, e l’epilogo potrebbe rivelarsi ben diverso da quello prospettato. Per sapere cosa nasconde davvero il dottor Reese e quale sia stata la sorte della piccola Beth dovremo quindi attendere nuove avvincenti puntate in onda come sempre su Canale 5.

Beautiful, dove eravamo rimasti?

I riflettori che si sono accesi ieri sulla più longeva Beautiful ci hanno mostrato Steffy che, durante la veglia, promette a Hope che sarà sempre presente per lei. Brooke intanto osserva un po’ perplessa la figlia parlare con Taylor. Sarà proprio Hope a spiegare poi alla madre che la psichiatra le ha consigliato di rivolgersi ad alcuni specialisti terapeuti ed a gruppi di sostegno per superare il lutto che ha interessato recentemente lei e Liam. La morte della piccola Beth ha infatti lasciato un segno indelebile nella giovane donna, che ancora non riesce a perdonarsi quello svenimento durante il parto e le incredibili vicissitudini che hanno portato lei e Liam ad affrontare il dolore per la morte della loro prima figlia. Quella vacanza sull’isola di Catalina, che doveva essere un periodo di gioia da vivere accanto al marito, si è rivelato in realtà il peggior incubo nella vita di Hope che si è trovata a fare i conti da sola con il travaglio ed il parto prematuro portato avanti dal dottor Reese in situazione di emergenza alla clinica. Quella strana serie di coincidenze però non è del tutto chiara a Brooke che, dopo una prima richiesta di chiarimenti al dottor Reese alla clinica, continua ad avere ancora molti dubbi.

