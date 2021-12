Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 dicembre: le allucinazioni di Thomas peggiorano

Beautiful, anticipazioni puntata 14 dicembre

Nella puntata della soap opera “Beautiful” in onda oggi, martedì 14 dicembre, Quinn prova in tutti i modi a intenerire il cuore di Eric ma non riesce a farsi perdonare. Quando scopre che la sua ex amica Shauna, che dopo il misfatto non ha più sentito, sta vivendo ospite proprio della casa del marito, va su tutte le furie. Intanto Steffy affronta Thomas per sapere che cosa c’è di vero rispetto ai timori di Finn ma il fratello nega tutto e sostiene di essere stato frainteso, convincendo in parte la ragazza che però successivamente ne parla con il padre. Anche Ridge resta molto turbato dall’idea che suo figlio possa essere nuovamente sul punto di essere sopraffatto dall’ossessione nei confronti di Hope che così tanti problemi ha causato all’intera famiglia. Thomas dal canto suo cerca di far prevalere la ragione sulla follia ma in realtà le sue allucinazioni peggiorano sempre di più fino a quando non si convince di avere effettivamente Hope a casa sua.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Finn racconta a Steffy della conversazione che ha avuto con suo fratello e soprattutto del fatto che Thomas sia seriamente convinto che Hope gli stia dando segni di interesse nei suoi confronti e che abbia dichiarato di preferire lui a Liam. Steffy è incredula e prova a dire che forse Finn non ha capito bene, anche perché la Logan è molto innamorata e impegnata con suo marito quindi non è davvero possibile che abbia detto una cosa del genere. Tuttavia Finn ha ancora altro da raccontare visto che ha potuto notare come il ragazzo fosse molto agitato nel raccontargli quello che pensa stia accadendo con Hope e, a fronte di domande più specifiche, abbia cambiato versione dei fatti dicendo che l’interesse della Logan è legato al fatto che condividono la custodia di Douglas. Steffy, però, è preoccupata lo stesso perché teme che il fratello possa ripiombare nel delirio di qualche mese prima. Intanto negli uffici della Forrester anche Hope si è resa conto che Thomas è molto assente, come se la sua testa fosse persa dietro altri pensieri, così lo invita a confidarsi con lei e a dirle che cosa lo preoccupa così tanto da non riuscire a farlo dormire di notte.

Thomas ha due voci nella sua testa che gli parlano incessantemente. Da un lato la razionalità che tenta di fargli capire che non è normale né sano parlare con un manichino, soprattutto se è stato rubato perché gli ricorda Hope. Proprio per questo motivo durante la conversazione con la Logan tenta di rassicurarla sul fatto che non dovrà temere mai più niente da lei. Dall’altra parte continua a sentire la voce della finta Hope che prova a convincerlo a fare la prima mossa nei suoi confronti perché in realtà è con lei che vuole stare. Per evitare di dare nell’occhio, lo stilista decide di andare a casa e isolarsi da tutti. A casa di Eric, Ridge sta provando a risollevare il morale del padre che è molto provato per la rottura con Quinn, anche se sa che è l’unica cosa sensata da fare. Proprio mentre discutono di questo, arriva la Fuller venuta nel tentativo di conciliarsi con il marito e con il desiderio di trascorrere con lui del tempo. Ridge, però, non accoglie bene la sua presenza e la mette di fronte ai suoi errori, dicendo che tutto quello che ha fatto è stato intentato con l’obiettivo di rovinare la vita di Brooke. Quinn non nasconde di provare antipatia nei confronti della donna ma aggiunge che il sentimento è reciproco e che lei è arrivata a tanto solo dopo che Brooke per anni l’ha trattata male e con disprezzo, senza mai accoglierla davvero in famiglia.

