Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: Paris gelosa della sorella Zoe

Nella puntata di oggi, lunedì 14 febbraio, della soap opera “Beautiful” Liam alla fine decide di dare ascolto a Steffy e di mantenere per sempre il segreto sull’ultima notte di passione che ha sancito la fine della loro storia. Entrambi, però, sanno che non sarà semplice riuscire a far finta di nulla. Ridge ringrazia nuovamente Hope e non solo per aver salvato la vita a Thomas. Con il suo atteggiamento altruista e sempre pacato, infatti, ha saputo essere vicino a Douglas dopo la morte della mamma e poi anche vicino a Thomas. Paris, sempre più interessata a Zende, pensa di fargli una sorpresa negli uffici della Forrester ma arriva proprio mentre lo stilista sta tessendo le lodi di sua sorella Zoe. Questo desta un certo sentimento di gelosia nella ragazza.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Hope racconta a Finn tutto quello che Thomas ha fatto con il manichino perché lui è il suo medico e quindi sarà certamente in grado di convincerlo che non è pazzo ma quello che ha fatto è frutto delle conseguenze del trauma cranico. Poi gli dice anche che ha buoni motivi per ritenere che lo stilista sia ancora innamorato di lei ma che questo non la spaventa più perché ha capito che ora non si tratta più di un sentimento morboso e che è certa che il Forrester non farà più niente per intralciare la sua vita. Hope si dice molto indulgente nei confronti di Thomas ma vuole che sia chiaro allo stilista e a tutti gli altri che suo marito è Liam, è lui che ha scelto per trascorrere il resto della loro vita insieme e non ha alcun dubbio su questo, anche se per un attimo Liam ha pensato il contrario visto che ha immaginato che lei avesse potuto davvero farsi baciare dallo stilista. Finn è molto sorpreso perché non avrebbe mai potuto immaginare che Liam avesse sospettato della moglie ma Hope lo rassicura sul fatto che ormai è tutto superato e che non pensa che ci saranno più fraintendimenti visto che lo Spencer ha capito il fraintendimento che si era creato.

Thomas raccoglie tutte le sue forze per raccontare al padre che quello che Liam pensa di aver visto non è reale, in quanto lui stava baciando il manichino e non Hope. Ridge è sconvolto ma cerca comunque di rassicurare il figlio quando capisce che il ragazzo si dispera perché teme di essere pazzo. Mentre parlano, però, il marito di Brooke si rende conto che il ragazzo è molto preoccupato del giudizio di Hope nei suoi confronti e non fa che ripetere che è una persona meravigliosa perché ha saputo perdonarlo e comprenderlo. Il Forrester, allora, gli chiede se è ancora innamorato di lei e se si rende conto che la ragazza è sposata e Thomas conferma, aggiungendo però che non rappresenterà mai più un pericolo per la vita di Hope. A casa di Steffy la ragazza deve faticare non poco per convincere Liam a non dire nulla alla moglie circa la notte che hanno trascorso insieme. Non ci sono, infatti, in ballo solo le relazioni di entrambi ma anche la vita dei bambini: Douglas ora dovrà trascorrere un lungo periodo senza il padre visto che la riabilitazione di Thomas sarà un processo lento e il bambino avrà bisogno dell’amore sia di Hope che di Liam. Se la Logan dovesse sapere del tradimento del marito, davvero Liam pensa che gli permetterebbe di vivere a casa con Beth e Douglas? Lo Spencer, però, teme che la faccenda possa venir fuori all’improvviso

