Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 luglio: Emma rimane sconvolta e…

Beautiful, anticipazioni puntata 14 luglio

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 14 luglio, Emma resterà sconvolta dalla novità che ha appena scoperto e non vorrà tacere oltre un fatto che potrebbe cambiare le carte in tavola per Hope e Liam. Dopo aver avuto conferma da Xander, la ragazza inizierà a cercare in tutto l’ufficio la Logan per poterle raccontare che sua figlia Beth è ancora viva. Thomas, però, avvisato da Zoe verrà a sapere delle intenzioni della Barber e quindi la convocherà nel suo ufficio per farla desistere dai suoi propositi, come già fatto con Xander. Emma, però, non si lascerà intimorire da nessuno e per questo si metterà in macchina per raggiungere casa Forrester, visto che ha saputo che Hope è lì. Durante il tragitto, però, un terribile incidente la coinvolgerà. Hope non è a casa sua, come pensa Emma: è andata da Steffy per fare una visita a Phoebe e soprattutto per vedere con i suoi occhi come l’ex marito abbia saputo voltare immediatamente pagina, come le ha raccontato Thomas.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. La giornata di Flo e Wyatt a casa di Steffy e Liam procede tranquilla e alla fine è meno traumatica di quanto la Fulton avrebbe immaginato. Waytt, però, nota che la ragazza è sempre molto silenziosa quando si parla di Phoebe e attribuisce questo atteggiamento al fatto che la ragazza si senta a disagio in presenza della sua figlia naturale. Flo vorrebbe raccontare al fidanzato tutta la verità ma ha anche molta paura di poter perdere tutto quello che ha conquistato ultimamente se dovesse uscire fuori la verità. Intanto questo enorme segreto sta logorando anche la relazione fra Zoe e Xander che continuano a discutere sull’opportunità o meno di confessare tutta la verità. Dopo essere stati minacciati da Thomas che ha promesso le peggiori sciagure, i due fidanzati trovano un luogo appartato dove poter discutere ma non si rendono conto che nell’ambiente adiacente, separato solo da una tenda, c’è Emma che sta classificando degli abiti. La ragazza sente tutto quello che i due si dicono, in particolare il fatto che Beth sia ancora viva e che sia stata rapita da Reese ed esce subito allo scoperto per chiedere spiegazioni. Zoe prova a depistarla negando tutto mentre Xander ammette ad Emma che quello che ha sentito è vero.

Steffy dice a Liam che sia lei che le bambine sono molto felici di averlo a casa e che con la sua presenza ha cambiato la loro vita. Liam ne è lieto e ricambia ammettendo che anche per lui è un toccasana trascorrere il tempo in loro compagnia, aggiunge però di non riuscire ancora a superare il dolore per la fine del suo matrimonio e per la morte di Beth. In particolare racconta a Steffy di non riuscire a fidarsi di Thomas e di essere molto preoccupato per l’ossessione che il ragazzo dimostra nei confronti di Hope: anche se non sono più sposati, non smetterà mai di preoccuparsi per lei e di proteggerla, soprattutto in un momento di fragilità così importante come quello che la ragazza sta vivendo. In effetti Thomas continua nei suoi piani diabolici per conquistare Hope. Negli uffici della Forrester prova nuovamente a baciare la Logan e, quando lei si ritrae, lui insiste sul fatto che dovrebbe dimenticare per sempre la sua vecchia vita e pensare a come rifarsi una vita con lui e Douglas. Hope mette in chiaro che soffre ancora molto e non è pronta per una nuova storia ma Thomas con cattiveria le rinfaccia che Liam ha già superato tutto ed ora vive felicemente insieme a Steffy. Hope si sente molto colpita da questa verità.



