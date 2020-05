Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 maggio 2020: Sally vuole una pausa! Addio Wyatt..

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 14 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 14 maggio, Thomas racconterà a Hope che Caroline sapeva, prima di morire, che lui amava ancora la sua ex fidanzata e per questo motivo aveva espresso il desiderio che, nel caso le fosse successo qualcosa, fosse proprio Hope a prendere il suo posto come madre di Douglas. Intanto l’interesse del giovane Forrester nei confronti della Logan è ormai di dominio pubblico e questo creerà non poche tensioni anche fra Brooke e Ridge poiché ognuno dei due è di parere differente su come sarebbe meglio gestire la situazione. Sally, invece, verrà messa alle strette da Wyatt: il ragazzo ha trovato sul cellulare della fidanzata dei messaggi di Thomas che parlano di un segreto da dover custodire. È convinto che Sally lo tradisca proprio con il suo ex fidanzato e vuole assolutamente che lei confessi. La Spectra resterà fedele alla promessa di silenzio che ha fatto a Thomas oppure racconterà tutto per salvare la sua relazione? La reazione di Sally sarà davvero inaspettata e metterà fine alla loro storia d’amore, lasciando evidentemente campo libero a Flo che spera di riconquistare il suo Wyatt.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Flo finalmente accetta il lavoro ma mette subito le cose in chiaro: non ha alcuna esperienza nell’ambito della moda, ma ha molta voglia di lavorare ed è disponibile ad imparare ed impegnarsi in qualsiasi lavoro le verrà assegnato. Tutti le danno quindi il benvenuto ma Hope si scusa perché deve proprio scappare: ha promesso a Douglas che avrebbe passato il pomeriggio con lui e non vuole deluderlo. Appena la ragazza lascia la Forrester, Brooke e Ridge spiegano a Flo che Hope si è molto legata al piccolo e che insieme stanno provando a superare le rispettive perdite. Tutti tornano al proprio lavoro e Flo resta sola, ancora incredula di tutto quello che le è successo. Poco dopo, però, viene raggiunta dalla madre Shauna che indossa uno degli abiti d’alta moda della Forrester Creation: la donna racconta che è stato Ridge a volere che lei lo provasse e non nasconde alla figlia di essere molto affascinata dal marito di Brooke. Nuovi guai in vista per il matrimonio di Brooke e Ridge?

Intanto Hope ha raggiunto casa Forrester ma, invece di trovare Douglas, trova il padre. Thomas, infatti, ha fatto in modo di restare da solo in casa con la ragazza e le mostra il disegno che il bambino, dietro suo suggerimento, ha fatto per lei. Non contento prende il telefono e fa vedere ad Hope la foto di Liam con Steffy e le bambine, ancora insieme a Parigi. Inizia quindi a dire che il posto dello Spencer è vicino alle sue figlie e che aveva preso una saggia decisione Hope quando si era tolta la fede per spingerlo a rimettersi con Steffy. Sulla foga di quanto sta dicendo bacia la ragazza che, però, subito si ritrae. Thomas però non si arrende e dice a Hope che insieme potrebbero essere una bella famiglia e crescere Douglas. Quando la ragazza obietta che lei non potrebbe mai stare con qualcuno solo per crescere insieme un figlio, Thomas insiste sul fatto che già un tempo erano innamorati e che potrebbero nuovamente tornare ad amarsi. Hope è molto turbata e non parla. Sally, intanto, torna di corsa a casa perché ha ricevuto un messaggio di Wyatt che le chiede di vedersi subito. Quando arriva trova il ragazzo piuttosto contrariato: ha capito che la fidanzata gli nasconde qualcosa e le intima di essere sincera se vuole salvare il loro rapporto.



