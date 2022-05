Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 maggio: Hope scopre tutta la verità sul figlio…

Beautiful, anticipazioni puntata 14 maggio

Nella puntata di Beautiful di sabato 14 maggio, Thomas riesce a dire finalmente a Hope che Vinny, lavorando nei laboratori dell’ospedale, ha alterato i risultati del test di paternità pensando di fargli un favore che lo stilista non gli ha mai chiesto. Finn dice a Steffy che non vuole più vivere un giorno senza di lei e così si inginocchia per chiederle di sposarlo, con un bellissimo anello appartenuto a sua madre.

La ragazza, però, non vuole che il medico le faccia questa proposta solo per senso del dovere e soprattutto che si invischi in una famiglia che non è la sua, visto che il figlio che aspetta è di Liam: a quel punto il medico è pronto a darle la notizia incredibile che ha appena scoperto con l’aiuto di Thomas e che è destinata a cambiare tutta la loro vita. Brooke ammette con Ridge che forse non riuscirà mai a perdonare Steffy e Liam per quello che hanno fatto a Hope.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Finn riesce ad arrivare alla casa sul mare prima che Steffy parta e le dice che le deve dare un’incredibile notizia e per questo non le darà mai il permesso di partire. La ragazza, però, continua ad essere convinta di quello che ha deciso e gli ribadisce che forse ha sbagliato nel non volergli dire le sue intenzioni però ha preso questa decisione sofferta proprio per tutelarlo e per evitare che possa restare incastrato in una vita che non desidera, a crescere il figlio di un altro che per lui sarà un peso. Finn, però, le ribadisce che mai e poi mai sia lei che il bambino rappresenteranno per lui un peso, anzi pensa che tutti e tre insieme, ovviamente anche con Kelly, vivranno un futuro meraviglioso. Anche Thomas si è precipitato a casa di Hope per darle la bella notizia. Quando entra nel cottage la prende quasi di soprassalto, perché la Logan è pensierosa. Così la travolge con il suo entusiasmo, dicendole che ha una notizia meravigliosa da darle, che riguarda sia lei che Vinny e che le cambierà per sempre la vita. Hope, però, non capisce e gli risponde che lei e il migliore amico dello stilista si conoscono appena e non immagina come possa esserci qualcosa che li accomuna, così Thomas inizia a raccontare.

Il suo racconto parte da molto lontano, ossia da qualche settimana prima quando ha iniziato a sospettare che Vinny gli nascondesse qualcosa, visto che si comportava in modo molto strano. E in effetti ciò che ha scoperto appena prima di andare da Hope gli ha confermato i suoi dubbi: Vinny ha fatto qualcosa che non solo riguarda la ragazza molto da vicino ma che coinvolge anche sua sorella Steffy. Negli uffici della Forrester, Ridge racconta a sua moglie della decisione di Steffy di andare via da Los Angeles e trasferirsi a Parigi senza dire nulla a nessuno. La sensazione è quella che la ragazza abbia preso questa decisione non solo per tutelare Finn ma anche per evitare che la sua presenza potesse essere motivo di contrasto fra Liam e Hope. Brooke apprezza questa delicatezza ma ammette con il marito di avere solo voglia di prendere a calci sia Steffy che Hope: non capisce che cosa sia passato loro per la mente quella famosa notte, perché con il loro gesto sconsiderato hanno voluto rovinare la vita di tutti quelli che li amano e con i quali avevano formato – o stavano per formare nel caso di Finn – una famiglia. Ridge non tenta di scusare il loro comportamento ma spera che possano trovare il modo di appianare le loro situazioni, sia Liam con Hope che Steffy con Finn, in particolare si augura che il medico riesca a fermarla prima che parta.











