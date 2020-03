Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 marzo: nuovo lutto travolge i Forrester!

Beautiful, anticipazioni puntata 14 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 14 marzo, i personaggi saranno scossi da una tragica notizia. Bill Spencer e la sua ex moglie Katie si ritrovano al ristorante Il Giardino: qualcuno ha organizzato a loro insaputa un incontro al buio facendo loro credere di avere appuntamento con altre persone. I due sono sorpresi ma per nulla dispiaciuti di questa situazione e decidono di cenare insieme, chiacchierando del più e del meno. Bill non perde occasione per dire a Katie quanto ritiene Thorne un pazzo per aver lasciato una donna come lei, mentre la Logan lo guarda sognante. All’improvviso, però, una tragica telefonata scuote questo idillio: dall’altra parte del telefono qualcuno avvisa Bill della morte di Caroline. Intanto Steffy è sempre più decisa a lasciare Los Angeles per un periodo di tempo variabile. Non ha fatto i conti, però, con sua madre Taylor che è contraria a questa fuga perché reputa che questo sia il momento ideale per provare a riconquistare Liam, ora che Hope sembra decisa a lasciarlo. Riuscirà Steffy a non farsi influenzare dalla madre?

Beautiful, dove siamo rimasti

Andiamo a vedere da vicino per Beautiful dove siamo rimasti. Liam e Hope si recano a casa di Steffy perché la Forrester ha richiesto la loro presenza per un’importante comunicazione. La ragazza ha infatti deciso di lasciare Lo Angeles: ha alcuni appuntamenti importanti a Parigi per concludere degli affari per la Forrester International ma porterà anche le bambine con sé perché pensa di fermarsi per un periodo di tempo più lungo. In questo modo, infatti, pensa di dare l’opportunità ad Hope di riprendersi visto che reputa che il suo attaccamento nei confronti delle bambine stia diventando morboso. Liam accoglie la notizia con molto entusiasmo e già pensa a come potersi organizzare con le video-chiamate per poter vedere le bambine, ma Hope inizia ad agitarsi e intima a Liam di andare con Steffy a Parigi perché devono ricostruire una vera famiglia. Sia Liam che Steffy, però, si oppongono e soprattutto la Forrester non vuole riprendere quest’argomento.

Donna e Katie, intanto, in ufficio parlano di Bill. La prima cerca di far ammettere alla secondo di provare ancora qualcosa per lo Spencer e soprattutto vuole spingerla a riconquistarlo per ricomporre la loro famiglia. Katie prova a negare l’interesse nei confronti dell’ex marito ma qualcosa in fondo al suo cuore le dice che in fondo sente ancora qualcosa per lui ma è spaventata dall’idea di un terzo matrimonio. Donna la prende in giro dicendo a Katie che si è fatta bella per incontrare lo Spencer e Katie protesta ma viene improvvisamente interrotta da un sms che sembra provenire da Brooke: vuole incontrarla quel giorno stesso in un locale per pranzo. Bill, invece, è in ufficio con Justin, Waytt e Sally e stanno mettendo a punto gli ultimi accordi per lanciare sul mercato la Spencer Fashion, l’azienda che prenderà il posto della Spectra Fashion. L’uomo, però, con il figlio e la sua fidanzata ammette di essere un po’ distratto negli ultimi tempi da altre vicende. Sia Justin che Waytt insinuano che a distrarlo sia Katie e che fra i due possa esserci ancora del sentimento ma Bill nega e dichiara che lui e la sua ex moglie sono due genitori consapevoli, che vanno d’accordo per il bene di Will ma nulla di più. Ad un altro riceve un sms dal sindaco che lo invita a pranzo e quindi lascia la riunione. Poco dopo Waytt, Sally e Justin vengono raggiunti da Donna che annuncia trionfante di dover dare una grandiosa notizia che riguarda proprio Bill e Katie.



