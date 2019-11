Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 novembre: Steffy e Taylor coinquiline!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 NOVEMBRE

Nel prossimo episodio di Beautiful di oggi, 14 Novembre, Liam spiegherà a Hope e alla madre che Taylor ha preso la decisione di frequentare il gruppo degli alcolisti anonimi. Questa notizia, però, invece di tranquillizzare Brooke la sconvolgerà, in quanto la donna penserà che la Hayes voglia ritornare a bere. Il giovane Spencer, poi, andrà a trovare Steffy e sua figlia Kelly, per capire come Taylor si stia ambientando nella casa della ex compagna. Dall’altra parte Hope non accetterà la vicinanza tra Liam e la figlia di Ridge e crederà che il giovane provi ancora qualcosa per la sua rivale in amore. Maya Avant ritornerà improvvisamente a Los Angeles senza Rick. La modella confiderà quindi a Brooke di avere dei grossi problemi con il marito, che ha deciso di rimanere in Europa. Infine, Hope e Steffy avranno un ennesimo faccia a faccia. Nel corso di questo incontro la Sharpe dirà alla Forrester che non potranno trascorrere insieme le festività natalizie, in quanto la presenza di Taylor non è affatto gradita.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nei precedenti episodi della soap opera Beautiful, abbiamo visto che il rapporto amoroso di Liam e Hope sta attraversando un momento difficile. La donna non capisce perché il compagno non prenda mai le sue difese quando lei ha qualche discussione con Steffy. Inoltre, la ragazza è molto preoccupata che Taylor possa fare qualcosa di male alla bambina che aspetta. Dall’altra parte, il giovane Spencer si sente ancora legato a Steffy, in quanto i due hanno anche una figlia in comune, che è appunto Kelly. Brooke, nel frattempo, sta facendo di tutto affinché Bill denunci una volta per tutte la Hayes alla polizia. Ma l’uomo, per il momento, non ne vuole sapere di cedere alle pressioni della Logan. L’editore è sempre più deciso a rispettare la promessa fatta a Steffy di non mettere nei guai la madre della giovane. Zoe Cunningham, quindi, ha ormai campo libero nei confronti di Xander, poiché il ragazzo è stato lasciato da Emma. La modella, però, è parecchio infastidita dalla presenza di Reese a Los Angeles e desidera tanto che il padre vada via dalla città. Taylor va a trovare la sua psicologa. La donna dice alla specialista che le è venuta voglia di iniziare di nuovo a bere, a causa del periodo difficile che sta affrontando. Nel frattempo, Steffy continua a pensare che la madre sia una donna debole, che con il giusto affetto e la sua vicinanza possa comunque risolvere tutte le sue difficoltà. La ragazza allora ha deciso di invitare la Hayes a vivere con lei. In questo modo, la giovane Forrester potrà tenere sotto controllo Taylor e si potrà poi fare aiutare dalla donna nel crescere la piccola Kelly. Dall’altra parte, Brooke crede che la Hayes sia una persona completamente instabile ed è sempre più convinta che la ex psicologa debba andare in galera. Intanto nella Forrester Creations entra una nuova stagista. Si tratta di Tiffany, un’amica di vecchia data di Emma. In contemporanea, Zoe viene a sapere che il padre sta corteggiando spudoratamente Taylor e non è molto contenta di questa notizia. La ragazza, infatti, teme che Reese possa combinare qualche guaio, in quanto sa che l’uomo è solito avvicinarsi alle donne ricche per mettere le mani sui loro soldi.

