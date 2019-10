Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: Bill stupirà tutti?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 OTTOBRE: BILL STUPIRA’ TUTTI?

Sicuramente non mancheranno gli interrogativi su quello che vorrà farne adesso Bill della registrazione in suo possesso nelle nuove puntate di Beautiful. Oltre a invalidare la prima decisione del giudice per l’affidamento esclusivo del piccolo Bill alla madre infatti, utilizzarla gli permetterebbe di prendersi una rivincita sul suo eterno rivale, oltre che a far punire in modo esemplare il giudice che si è lasciato corrompere dal famoso stilista di casa Forrester. Tuttavia in Bill si fa strada un’altra possibilità, ovvero quella di mettere una piestra sopra all’intera questione. Questo gli permetterebbe di dimostrare a suo figlio il valore del perdono e sarebbe anche una nuova importante dimostrazione di quanto l’incidente e la vicinanza così impressionante alla morte lo abbiano davvero cambiato. Sarà davvero il desiderio di trasmettere a suo figlio il valore del perdono a farlo desistere dal prendersi una rivincita sull’eterno rivale oppure sarà un ennesimo tentativo di voler far colpo su Brooke a fargli perdonare tutti? Sarà davvero cambiato oppure sarà solo una nuova mossa architettata per riconquistare il cuore dell’ex moglie?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Beautiful torna in onda oggi pomeriggio rimettendo insieme le ultime pedine nelle storie che sono raccontate in questi giorni. Mentre Bill Spencer è impegnato a festeggiare il successo ottenuto con il suo piccolo stratagemma, Ridge e Brooke si chiedono quale sarà la prossima mossa del “resuscitato” Bill. Anche Katie appare preoccupata e teme di poter perdere il piccolo Will. Bill infatti, dopo aver segretamente seguito Ridge ed averlo sorpreso in un incontro segreto con il giudice Mc Mullen, decide di convocare tutti nel suo studio per rivelare il tentativo di corruzione messo in atto dallo stilista di casa Forrester. Davanti all’ipotesi avanzata da Ridge che quelle di Bill siano solo semplici illazioni spunta fuori una registrazione fatta da Justin che mette tutti al corrente di quella verità che adesso appare impossibile da negare. La risolutezza con cui Bill ha cercato e voluto conoscere la verità sui fatti sembra aver dato finalmente i suoi frutti. A ninte sono serviti gli avvertimenti di Brooke al marito su quello che Bill aveva scoperto, nè tantomeno la fuga di Ridge quando si è accorto di essere stato seguito mentre si recava ad uno degli incontri segreti con il giudice Mc Mullen. Adesso Bill ha in mano delle prove concrete e potrà chiedere ed ottenere la revisione della causa che aveva visto concedere l’affidamento esclusivo del piccolo Will a Katie. Pam intanto prova a convincere Eric a riassumere la Logan alla reception. Se tornerà ad essere sua compagnia di scrivania Donna potrà di nuovo essere a stretto contatto tutti i giorni con l’ex marito.

