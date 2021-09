Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 settembre: Steffy litiga con Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 14 settembre

Nella puntata di oggi, martedì 14 settembre, della soap opera “Beautiful” Steffy è ancora molto sofferente per l’incidente e per questo motivo si lascia aiutare da Hope e Liam che si occupano sempre più spesso della piccola Kelly. Mentre la coppia appena riconciliata è felice di trascorrere in compagnia di Beth, Kelly e Douglas, Steffy invece sente molto la mancanza della figlia ma si rende conto che per il bene di tutte e due è meglio affidarla alle cure del padre. A irritarla, però, è suo fratello Thomas che trascorre sempre più tempo a casa sua e che continua a sostenere che il suo dolore fisico non è altro che la risposta del suo subconscio al fatto di non poter avere l’uomo della sua vita e la famiglia che sognava con Liam e Kelly. Indubbiamente la Forrester ama ancora lo Spencer, ma non gradisce che il fratello tenti nuovamente di manipolarla.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 settembre: primo bacio per Zoe e Carter

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Shauna tenta in tutti i modi di sedurre Ridge, che sembra lusingato da tutte queste attenzioni. Tuttavia non ricorda ancora nulla del matrimonio e della notte a Las Vegas e vorrebbe rimettere insieme i pezzi per capire come siano potuti arrivare a celebrare le nozze. Ridge fa un po’ di domande a Shauna che però cerca in tutti i modi di sviare l’argomento, non potendo raccontare la verità. Intanto Bill sta provando a convincere Brooke a dimenticare Ridge e a dare una seconda possibilità al loro matrimonio ma questa volta la Logan è molto decisa nel dirgli che la deve smettere con queste fantasie e dovrebbe impegnare le sue energie nel riconquistare Katie. Mentre i due discutono vengono interrotti dall’arrivo di Quinn che ha spiato l’intera conversazione e ora è venuta a dare il colpo di grazia alla sua rivale, dicendole che proprio in questo momento Ridge e Shauna stanno facendo le prove generali per dare finalmente avvio alla loro vita matrimoniale. Brooke è furiosa e le dice che sa benissimo che è solo colpa dei suoi tranelli ma che farà qualsiasi per smascherarla e far capire a Eric che persona orribile sia. Carter ha voluto sorprendere Zoe organizzandole un pranzo in ufficio, con l’aiuto di un catering. Mentre attendono l’arrivo del pasto, i due scherzano e flirtano molto ma è evidente che la modella è combattuta fra la voglia di lasciarsi andare e la paura di soffrire ancora per amore. Quando però si rende conto dell’impegno e della cura che l’avvocato ha messo nel farle questa sorpresa, allora decide di dargli un’opportunità e si lascia avvicinare talmente tanto da scambiarsi finalmente il loro primo bacio.

