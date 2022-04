Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 aprile: il figlio che aspetta Steffy è di…

Beautiful, anticipazioni puntata 15 aprile

Nella puntata di venerdì 15 aprile di Beautiful, finalmente la Dott.ssa Campbell porta l’esito del test ma purtroppo non è quello che Steffy avrebbe desiderato, in quanto il figlio che aspetta è di Liam. Tutti sono disperati perché, nonostante i bei proclami iniziali, nessuno è pronto ad affrontare una situazione del genere. Thomas annuncia a Ridge e Brooke che si sente finalmente pronto di abbandonare la loro casa e trovare un posto dove poter stare da solo, perché si sente finalmente più forte.

Mentre Ridge è felice che il figlio stia riprendendo in mano la sua vita, Brooke non ritiene che l’appoggio che il ragazzo dichiara di voler offrire a Hope e Liam per rimettere insieme il loro rapporto non sia in realtà così disinteressato e nasconda un secondo fine, probabilmente legato ai sentimenti che ancora prova per la ragazza.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Liam e Hope raggiungono l’ospedale dove Steffy e Finn sono già arrivati per avere l’esito del test di paternità. Ovviamente tutti sono in fibrillazione perché dal risultato potranno cambiare molte cose. Quando arriva la Dott.ssa Campbell, però, le notizie non sono buone perché purtroppo c’è ancora da aspettare qualche ora. Questo ritardo viene affrontato dai partecipanti in modo diverso: mentre Steffy inizia ad agitarsi ancora di più, Finn prova a rassicurarla sul fatto che non cambierà nulla fra di loro perché lui la ama e vuole trascorrere con lei il resto della sua vita. Certo, sarebbe bello se il figlio fosse suo, così potrebbero iniziare insieme questa meravigliosa e nuova avventura della genitorialità condivisa, ma in ogni caso ha intenzione di restare al suo fianco per trascorrere insieme il resto della loro vita. Liam invece è molto agitato: nei giorni precedenti ha provato in tutti i modi a farsi perdonare dalla moglie ma ormai è abbastanza evidente che dall’esito del test dipenderà la decisione di Hope se restare con lui o meno, visto che ha detto chiaramente che non riuscirebbe a sopportare l’idea di un altro figlio con Steffy.

La Logan, però, è pronta a stupire il marito: dopo essersi allontanata con lui dalla stanza di ospedale nella quale sono rimasti Finn e Steffy in attesa della risposta, la ragazza dice al marito qualcosa che non si sarebbe mai aspettato. Ha deciso che vuole scommettere sulla loro famiglia e sull’amore che li lega e che crea un filo indissolubile con Beth e Douglas, quindi è disposta ad accettare qualunque responso dal test e a continuare il loro matrimonio, superando questa ennesima prova. Anche negli uffici della Forrester c’è molta fibrillazione rispetto a quello che si scoprirà con il test di paternità visto che sia Ridge che Brooke sono in pensiero per le proprie figlie. Si unisce a loro anche Thomas che racconta con il cuore in mano di sentirsi molto in colpa perché tutto quello che stanno vivendo sia Steffy che Hope è solo a causa sua. Quando ha baciato il manichino con le sembianze di Hope, infatti, era effettivamente convinto di avere fra le sue braccia la Logan e non ha pensato a quelle che potevano essere le conseguenze. Brooke, che pure non si fida ancora di Thomas, è sinceramente convinta che non sia colpa sua perché tutto quello che ha fatto è legato al suo problema neurologico. Pur mostrando ancora dei dubbi nei confronti del figliastro, deve ammettere con se stessa e con Ridge che Thomas sta facendo grandi passi da gigante verso la guarigione.











