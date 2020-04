Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 aprile: Wyatt ferma Flo prima che…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 15 aprile

Che cosa accadrà nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 15 aprile? Flo si è finalmente decisa e sta per rivelare a Hope la verità su sua figlia. Viene, però, improvvisamente interrotta da Quinn e da sua madre Shauna che le vogliono dire chi è veramente suo padre. Purtroppo, però, così Hope ancora una volta si allontana dalla verità sulla morte di sua figlia. Dopo si recano insieme da Brooke, Donna e Katie per comunicare la notizia. Mentre Flo e Shauna sono insieme alle tre Logan, Brooke fa un accenno alla recente gravidanza di Flo e scopre che sua madre non sa nulla di questa cosa. Resta quindi molto basita e chiede a Flo come mai non abbia raccontato nulla a sua madre. La Fulton, però, taglia corto e risponde che ne parleranno una volta da sole a casa. Brooke quindi inizia a nutrire forti sospetti sulla ragazza e pensa che in realtà ci sia qualcosa che sta nascondendo, anche se ancora non riesce a capire cosa.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Wyatt, Quinn, Shauna e Bill sono in ufficio alla Spencer Creation che discutono sulla possibile paternità dello Spencer. Waytt è incredulo per quello che sente e si sente offeso per il fatto che tutti lo accusano di aver spinto Flo a fare il test del dna. Bill, invece, è molto tranquillo perché sa perfettamente di non essere inserito in nessun database genetico. All’improvviso, però, Waytt riceve una mail nella quale ci sono i risultati del test di paternità. Chiama subito Flo per dirle di leggere la mail per avere la risposta che da sempre aspetta, ma la ragazza è impegnata con Hope e gli risponde che aprirà la mail più tardi. Dopo aver chiuso la telefonata, Waytt viene aggredito da Bill e dalle due donne che lo pressano affinché apra la mail per sapere finalmente la verità. Il ragazzo prima prova a dire di no, poi cede e apre la mail ma non ha il coraggio di leggere. Così Bill prende in mano la situazione e guarda i risultati: il padre di Flo non è lui ma Storm Logan, il fratello di Brooke, Donna e Katie. Shauna ha quindi un ricordo della brevissima relazione che la legò all’uomo.

Pubblicità

Flo è nell’ufficio di Hope e cerca di far capire alla ragazza che lei non è la persona buona che crede. Hope le dice che vorrebbe che diventassero amiche perché in questo periodo si sente molto sola e incompresa e vorrebbe confrontarsi con qualcuno che come lei ha subito la perdita di un figlio. Flo, però, le dice che le loro situazioni sono molto differenti e che non deve sentirsi in colpa per la perdita di Beth perché non è lei la responsabile ma un’altra persona che le ha strappato via la bambina. Flo sta per confessare a Hope tutta la verità dello scambio delle culle, proprio come ha previsto Zoe che è in partenza per Londra per provare a mettere fine a questa situazione con suo padre. Intanto Brooke è a pranzo con Donna e Katie e parlano del rapporto che si sta instaurando fra Hope e Flo. La madre è molto preoccupata perché teme che questo rapporto possa far fare alla giovane passi indietro rispetto al suo processo di guarigione dopo la perdita di Beth ma le due sorelle provano a consolarla, ribadendo che forse questo rapporto potrebbe invece farle bene perché le permetterà di distrarsi dal suo dolore. Sono ancora ignare di quanto sta succedendo nell’ufficio di Bill, dove si è appena scoperto che il defunto fratello delle tre è il vero padre di Florence.



© RIPRODUZIONE RISERVATA