Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 dicembre: Paris fa una sorpresa a Zoe

Beautiful, anticipazioni puntata 15 dicembre

Nella puntata della soap opera “Beautiful” in onda oggi, mercoledì 15 dicembre, Quinn non apprezza il fatto che la sua amica Shauna, verso la quale ha ancora del risentimento per via della confessione che ha fatto a Ridge sul loro imbroglio, stia vivendo a casa di Eric. L’uomo ritiene che la Fulton sia una vittima delle manovre della moglie e per questo ha voluto in qualche modo risarcirla, invitandola a stare da lui. Brooke sente sua figlia Bridget che ha saputo della riconciliazione fra sua madre e Ridge e vuole congratularsi con loro. Poi la giovane dottoressa ammette che spera che ora Eric si renda conto di chi è veramente sua moglie e decida di chiudere il matrimonio una volta per tutte. Zoe, sempre indecisa fra Carter e Zende, ha una bella sorpresa: in ufficio arriva sua sorella Paris. La ragazza vive a Londra e non vede la sorella da molto tempo.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Ridge rinfaccia a Quinn di non aver montato l’imbroglio del matrimonio per agevolare Shauna o per proteggere lui ma solo per distruggere Brooke. Ora proprio la Logan sta spingendo affinché Eric decida di cacciare via per sempre la Fuller dalla famiglia e lo stesso Ridge non potrà mai perdonarla per quello che ha fatto. A queste parole, Quinn si allarma perché era davvero convinta che il marito l’avrebbe perdonata, per cui lo implora di non ascoltare le parole di una donna vendicativa come Brooke e di pensare piuttosto all’amore che c’è sempre stato fra di loro. Il Forrester non ha modo di risponderle perché in quel momento dal piano superiore scende Shauna la quale non sembra di passaggio e si trova molto a suo agio in quella casa. Quinn è stupita e chiede ad entrambi che cosa stia accadendo ma nessuno dei due le dà una risposta. Ridge invece è dovuto correre a casa di Steffy poiché la figlia lo ha chiamato dicendogli che ha urgenza di parlargli, così lo stilista temendo che possa stare di nuovo male va immediatamente da lei.

Steffy è in compagnia di Finn e precedentemente i due avevano ricevuto la visita di Thomas, convocato dalla sorella per capire se i timori del medico fossero fondati. Ovviamente lo stilista fa di tutto per negare e spiega che Finn ha interpretato male le sue parole, poco chiare anche perché negli ultimi giorni sta dormendo e mangiando molto poco, quindi non è abbastanza lucido. In realtà voleva dire che l’interesse che la Logan sta mostrando nei suoi confronti è dettato dal fatto che loro due condividono la custodia di Douglas ma lui sa perfettamente che la ragazza è felicemente sposata con Liam del quale è molto innamorata. Le sue parole sembrano essere abbastanza convincenti per cui Steffy sembra un po’ più sollevata ma allo stesso tempo la giovane sente il bisogno di condividere le informazioni con il padre. Ridge, però, pensa che Thomas ormai sia sulla buona strada per essere completamente guarito, quindi minimizza l’accaduto. Intanto Hope è con Zende e gli mostra dei disegni fatti da Thomas davvero belli, tanto che lo stesso Zende ammette che il cugino ha molto talento. La Logan attribuisce il suo talento anche al fatto che lo stilista sia sempre così tormentato e gli racconta quello che è accaduto nei mesi precedenti. Poi aggiunge che ora il ragazzo sembra totalmente guarito, tuttavia lei non si fida ancora completamente di lui.

