Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 dicembre: Steffy alle strette

Beautiful, Anticipazioni puntata 15 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 15 dicembre, Steffy messa alle strette dal padre che vuole a tutti i costi che la ragazza faccia pace con suo fratello, dice ad entrambi di non aver intenzione di essere clemente con Thomas che l’ha fatta soffrire e l’ha costretta a rinunciare a quella che credeva fosse la sua Phoebe. Eric e Quinn decidono di andare in ospedale per avere informazioni su come stia Katie e così la madre di Waytt viene a sapere da Bill che non si riesce a trovare un donare che sia compatibile con la moglie. Le condizioni di Katie sono molto serie: al momento va avanti grazie alla dialisi ma la situazione potrebbe peggiorare da un momento all’altro. Finalmente c’è un confronto fra Shauna e Brooke: mentre la prima è convinta di riuscire a far ammorbidire la zia di sua figlia, spiegandole che fra lei e il marito non è successo nulla, Brooke le getta in faccia tutto il suo disprezzo e il desiderio di non doverla vedere mai più. Poi l’apostrofa in malo modo e la schiaffeggia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci sulle ultime puntate di Beautiful. Thomas continua ad insistere con Shauna nel tentativo di convincerla a diventare sua complice per distruggere il matrimonio di suo padre e liberarlo dalla presenza di Brooke. La Fulton, però, gli dice chiaramente che non intende intromettersi in quel matrimonio. Intanto a casa Forrester, Brooke continua ad insistere con Ridge affinché lui convinca suo figlio a dare la custodia legale di Douglas a Hope e Liam. Il marito, però, non pensa che sia il caso di chiedere un sacrificio del genere al figlio perché ritiene che il ragazzo abbia solo bisogno di avere l’affetto della sua famiglia intorno per riuscire a superare questo momento difficile. Decide quindi di lasciare casa della moglie e trasferirsi da Steffy insieme a Thomas così da poter sistemare le cose con i suoi figli che, per motivi diversi, soffrono molto. Poi i due si dicono di amarsi molto e che sperano che questa piccola separazione possa essere utile per superare le difficoltà che sta vivendo il loro matrimonio. Brooke, però, ribadisce al marito che potrà tornare solo quando avrà in mano i documenti firmati da Thomas per affidare legalmente il bambino a sua figlia.

Quando Ridge raggiunge casa di Steffy, chiede alla figlia se per un po’ di tempo può utilizzare la stanza degli ospiti. Ovviamente la ragazza è ben felice di avere compagnia ma la sua gioia sparisce dal volto quando dalla porta entra anche Thomas e il padre le dice che è arrivato il momento che i due si riappacifichino. Steffy, però, inizia a dire che non si sente pronta per superare quello che il fratello ha fatto a lei e alla sua famiglia. Brooke, invece, ha deciso di fare visita alla sorella Katie e viene raggiunta anche da Donna e dal piccolo Will. Katie è felice di vedere il figlio e cerca di mostrarsi forte ma in realtà soffre molto e soprattutto inizia a preoccuparsi di non riuscire a trovare un donatore compatibile che possa salvarla. Bill prova a rincuorarla ma è molto preoccupato anche lui. Shauna racconta a sua figlia Flo della visita che le ha fatto Thomas quella mattina. Florence cerca di mettere in guardia sua madre sulla pericolosità del figlio di Ridge Forrester e cerca di convincerla ancora una volta a non intromettersi nel matrimonio di Brooke, altrimenti lei perderà tutte le speranze che ha di farsi riaccettare nella famiglia Logan. Ma Shauna la rassicura sul fatto che ha specificato a Thomas di non essere interessata a diventare sua complice anche se non nasconde che le farebbe piacere se Ridge fosse finalmente libero di avere una relazione con lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA