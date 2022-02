Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 febbraio: sensi di colpa per Liam e Steffy

Beautiful, anticipazioni puntata 15 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 15 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” una volta giunti in ospedale, per Liam e Steffy ci sono momenti di grande imbarazzo che devono necessariamente affrontare. Liam si confronta con la moglie che lo ringrazia per il grande supporto che le ha dato mentre Thomas stava male. Aggiunge che spera che lui abbia capito che non lo tradirebbe mai e non vede l’ora di riprendere la vita insieme della loro famiglia. Questo discorso così amorevole non fa che mettere in difficoltà l’uomo, che si sente terribilmente in colpa. Anche Steffy ha un confronto con Finn, sentendosi in dovere di ringraziarlo ancora una volta per aver salvato la vita a suo fratello. Poi aggiunge che lo ama molto e che è davvero felice di averlo nella sua vita, visto che le dà stabilità e amore. Il medico è molto contento delle parole che hai sentito dalla sua fidanzata perché prova gli stessi sentimenti ma trova che la ragazza abbia uno strano velo di tristezza mentre pronuncia le sue parole d’amore.

Beautiful dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful“ Ridge incontra Hope al di fuori della stanza di Thomas e la ringrazia perché sa che senza il suo aiuto il suo ragazzo non avrebbe mai avuto speranze di sopravvivenza. Poi le dice che ha sempre saputo fosse una persona molto altruista, sembra capace di mettersi in gioco per aiutare gli altri ma da quando ha visto con quale amore si è presa cura di Douglas ma ha anche trovato la forza di perdonare Thomas, ha capito che è una persona migliore di tutte le altre, lui compreso. Poi le dice che il figlio gli ha raccontato dell’episodio del bacio del manichino e la vuole rassicurare sul fatto che non deve preoccuparsi perché Thomas gli ha anche assicurato che non farà mai nulla per nuocere alla sua vita, visto che la ama sinceramente e non vuole farle del male. La Logan dimostra che già sapeva tutto ma non è assolutamente spaventata dalla situazione: ribadisce che ama suo marito e che non ha intenzione di tradirlo ma anche che sarà sempre disponibile per Thomas, visto che sono co-genitori di Douglas e quindi anche lo stilista in un certo senso fa parte della famiglia.

Liam prova a dire a Steffy che, qualora la storia della notte che hanno passato insieme dovesse venir fuori all’improvviso anche senza il loro volere, sia Hope che Finn resterebbero molto male. La Forrester, però, lo rassicura sul fatto che nessuno lo verrà mai a sapere e che in questo modo proteggeranno non solo le persone che amano ma anche le proprie relazioni. Quando finalmente Liam si decide a fare come dice la Forrester, Steffy lo invita a prepararsi per tornare in ospedale così da verificare le condizioni di Thomas e poi certamente ricongiungersi a Hope che lo sta aspettando. Lo invita però a non far trapelare nulla dalla sua espressione una volta in ospedale: varcata la soglia di casa, non dovranno mai più parlare del loro tradimento. Paris va a trovare la sorella in ufficio e la trova in una stanza con Zende, in un inequivocabile atteggiamento troppo intimo per essere solo colleghi di lavoro. La ragazza chiede scusa, temendo di aver interrotto qualcosa, ma i due provano a dissimulare e la invitano a restare. A Paris non sfugge, però, che fra i due c’è una certa tenerezza, in particolare lo stilista non fa che riempirla di complimenti, soprattutto per quanto riguarda l’altruismo con il quale si preoccupa delle condizioni di salute di Thomas, nonostante tutto quello che il cugino le ha fatto in passato. Paris sente un moto di gelosia per gli apprezzamenti che Zende rivolge alla sorella.

