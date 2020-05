Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 maggio 2020: Hope si confida con Brooke e…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 15 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 15 maggio, Hope racconterà alla madre di quello che è accaduto e del bacio con Thomas. Brooke sarà davvero inorridita e arrabbiata per questa cosa e proverà in tutti i modi a convincere sua figlia a lottare per salvare il suo matrimonio. Non sapendo cosa fare, si confiderà con suo marito Ridge il quale, però, non sarà assolutamente stupito dalla notizia del bacio perché da tempo conosce le intenzioni del figlio e, anzi, è molto sollevato del fatto che Thomas sia più sereno e guardi al futuro. La Logan è sconvolta perché il marito le ha tenuto nascosto il progetto di Thomas ma la situazione peggiora ancora di più quando Ridge aggiunge che non trova così sbagliata l’idea che Liam e Hope si separino per formare due nuove famiglie, l’uno con Steffy e l’altra con Thomas. Brooke si sente tradita da queste parole e soffre nel non poter avere l’appoggio del marito nella lotta per la felicità di sua figlia. È evidente che questa divergenza di opinioni stia minando anche il matrimonio fra la Logan e Ridge.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Hope è sconvolta dal tentativo di bacio di Thomas e ricorda al ragazzo di essere una donna sposata. Il Forrester, però, non si arrende e racconta alla Logan che Caroline, prima di morire, ha detto che se le fosse accaduto qualcosa avrebbe desiderato che ad occuparsi del piccolo Douglas fosse proprio lei. Secondo Thomas la sua ex moglie sapeva benissimo che in realtà lui non aveva mai dimenticato Hope e, ora che il suo matrimonio è finito, non ci sono più impedimenti a costruirsi una vita insieme. Hope è titubante e risponde che la sua vita è con Liam ma è evidente che è colpita dalle parole del ragazzo. Thomas allora la incalza dicendole che Douglas ha bisogno di lei ma che anche lei ha l’opportunità di crearsi una nuova vita e una ritrovata famiglia proprio con Thomas e Douglas, lasciando allo stesso tempo Liam libero di poter tornare con Steffy e fare davvero il padre di Kelly e Phoebe. D’altra parte non erano queste le sue intenzioni quando si è sfilata l’anello nuziale e ha chiesto al marito di andare a trovare le figlie a Parigi?

Molti problemi anche fra Sally e Waytt. Lo Spencer ha convocato a casa la sua fidanzata e, non appena la ragazza varca la porta di ingresso, l’aggredisce chiedendole che cosa nasconde fra lei e Thomas. Il suo sospetto è che la fidanzata lo tradisca con il suo ex ragazzo, ma Sally racconta che ha raccolto una confidenza del Forrester e ha promesso di non rivelarla. Come ha fatto Waytt a scoprirlo? Ha semplicemente trovato un messaggio sul cellulare che Sally aveva dimenticato in ufficio: Thomas le ricordava del segreto in comune che custodiscono. La Spectra vorrebbe continuare a mantenere il silenzio ma, incalzata dal fidanzato, racconta del piano di Thomas per riconquistare Hope, della quale è ancora innamorato, e far tornare Liam con Steffy. Waytt è sconvolto, non solo perché sa quanto il fratello sia innamorato della moglie e di come abbia sofferto per il suo allontanamento dopo la morte di Beth, ma anche perché la sua fidanzata gli ha taciuto questo importante segreto pur sapendo perfettamente quanto lui si stesse prodigando per aiutare Liam e Hope. Sally prova a giustificarsi ma Waytt è addolorato e si sente tradito. La situazione peggiora ancora di più quando Sally gli confessa anche che non considera Thomas una brutta persona per questo suo desiderio e che, se ci pensa con lucidità, il ragionamento che il ragazzo fa sull’opportunità di creare due nuove famiglie con Thomas e Hope da un lato e Liam e Steffy dall’altro non è affatto sbagliato.



