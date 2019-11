Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 novembre: Reese non molla, e Taylor?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 NOVEMBRE

Nella puntata di Beautiful di oggi, 15 Novembre, Taylor e Reese continueranno a essere molto vicini. La donna sarà abbastanza felice, in quanto il ginecologo le ha comunicato che le sarà sempre accanto e che l’aiuterà ad affrontare qualsiasi difficoltà. Hope, inoltre, avrà paura di perdere Liam, a causa della presenza costante di Steffy nelle loro vite. La ragazza allora affronterà il compagno e gli chiederà se lui abbia intenzione di abbandonarla per stare con la figlia di Taylor. Il giovane Spencer rimarrà parecchio stupito dalla domanda della Logan, e cercherà di rassicurarla, dicendole che vuole stare con lei. Brooke, poi, proverà a spingere Bill ad impedire che la Hayes condivida la stessa casa con la piccola Kelly. La Logan infatti continuerà a pensare che l’ex psicologa potrebbe far del male alla bambina. Infine, Maya, appena tornata a Los Angeles senza il marito, spiegherà a Brooke che lei e Rick stanno attraversando una crisi matrimoniale.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Negli ultimi episodi di Beautiful, abbiamo visto che Taylor ha pensato più volte di lasciare Los Angeles, ma che, convinta dalla figlia, è rimasta in California. La donna è andata quindi a vivere con Steffy, che la vuole con sé anche per ricevere un aiuto nell’educazione e nella crescita della piccola Kelly. La Hayes, inoltre, sta frequentando il gruppo degli alcolisti anonimi, in quanto nell’ultimo periodo ha sentito spesso il bisogno di ritornare a bere. Liam e Hope hanno continuato a litigare, poiché la donna non sente la vicinanza del compagno nel corso delle sue discussioni con Steffy. Brooke, dall’altra parte, desidera ancora che Taylor lasci per sempre Los Angeles, in quanto ritiene che l’instabilità mentale della dottoressa possa fare dei danni alle persone che ama di più. Il dottor Reese si è avvicinato parecchio a Taylor e tra i due, ad un certo punto, è scappato anche un bacio. La figlia del ginecologo, Zoe, teme che il padre stia corteggiando la Hayes solo per mettere le mani sui soldi dell’ex psicologa e non per amore. La Cunningham vuole quindi che Reese abbandoni al più presto Los Angeles. Nel corso di questo appuntamento, il medico comunica alla Hayes che la proteggerà da qualsiasi minaccia, Brooke compresa. Steffy, dall’altra parte, va a trovare la Logan per parlare della madre. Nel corso di questo incontro, le due arrivano a discutere, in quanto Brooke vuole che la Hayes venga allontanata da Los Angeles. Intanto, Liam incontra spesso Steffy e la figlia Kelly, per vedere come Taylor si sta ambientando nella loro casa. Anche Hope, ad un certo punto, fa visita alla figlia di Ridge. Questo la porta a scoprire che la giovane Forrester tiene ancora appesa al muro una foto di quando Steffy e Liam erano marito e moglie. Questa scoperta fa imbestialire Hope, che poi comunica pure alla Forrester che non potranno trascorrere tutti insieme le feste natalizie, a causa della presenza non gradita di Taylor. Infine, Maya Avant ritorna a Los Angeles senza Rick, dato che i due stanno attraversando un periodo difficile, e comprende che tra Xander e Zoe sta sbocciando l’amore.

