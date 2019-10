Beautiful/Anticipazioni puntata 15 ottobre: chi mangerà il tacchino a casa Forrester?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 OTTOBRE

I protagonisti di Beautiful si sta preparando alla festa del Ringraziamento. Tutta la famiglia, in ogni casa si riunirà alla stessa mensa, in questo caso ci saranno le sorelle Logan? I Forrester saranno nel pieno della festa, uniti sia nel bene che nel male, Pam e Charlie cucineranno ed Eric ringrazierà loro per primi. Si parlerà di ciò che farà Bill che è in possesso di prove importanti per incastrare Ridge e il giudice corrotto. Il magnate però potrebbe anche perdonare, anche solo per dimostrare a Brooke, di cui è ancora innamorato, il suo cambiamento. Katie si mostrerà preoccupata e temerà di non riabbracciare il piccolo Will. Beautiful ci riserva sempre intriganti sorprese e non sempre la famiglia potrà risolvere i problemi. La soap trasmessa ogni giorno da Canale 5 sta ottenendo una marea di ascolti pure essendo la telenovela più longeva di tutti.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI?

Nelle ultime puntate di Beautiful, Bill ha indagato su Ridge e si è reso conto che proprio lui ha ricattato il giudice Mc Mullen. Quindi deciderà di riunire nel suo studio tutti per metterli al corrente di ciò che ha fatto lo stilista di casa Forrester. Ridge ha tentato di difendersi e di dire che Bill non ha niente di concreto in mano. Justin però mette tutti di fronte alla realtà. Brooke aveva avvertito il marito che Bill aveva scoperto i suoi intrallazzi e la fuga dello stilista dall’inseguimento, mentre si stava recando ad un incontro con il giudice Mc Mullen e adesso anche la causa per l’affidamento potrebbe essere rivista. Pam consiglia Eric di riassumere la Logan, in modo che sia quotidianamente vicina all’ex marito. Il forte confronto tra Bill e Ridge ha esaurito il tempo per permettere a Hope e Liam di rallegrarsi e di pensare all’affidamento di Will. Oggi, lunedì 14 ottobre 2019 si è parlato ancora di Hope e dell’attesa della donna che sta aspettando un figlio. Sarà una bambina e la coppia sta vivendi appieno il clima di amore e di famiglia di cui sono circondati. Liam ha un desiderio, vuole riunire la famiglia sotto allo stesso tetto, non sembre questo però è possibile. Per i Forrester a causa di Thomas si preannunciamo brutti tempi. Egli tornerà da Los Angeles, la sua mente però non sarà la stessa. La pazzia lo invaderà e i danni procurati dalle sue ossessioni saranno ingenti. Lui ha pensato solo a se stesso e si è rovinato, diventando pazzo. Ora è da solo, abbandonato da tutti.

