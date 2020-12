Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 dicembre: i risultati degli esami di Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata 16 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 16 dicembre, sono finalmente pronti i risultati degli esami di Brooke e purtroppo la Logan non è compatibile con la sorella. La notizia arriva mentre la donna è ancora a casa di Shauna e così la Fulton viene a sapere questa informazione. Poi Brooke insulta sia lei che Flo e va via. Shauna, invece, decide di approfittare di questa situazione per tirare acqua al mulino della figlia e le suggerisce di sottoporsi al test di compatibilità per donare eventualmente un rene alla zia. Steffy non accetta la richiesta del padre e rifiuta di ospitare Thomas a casa sua, insieme al padre. Nonostante i tanti tentativi di Ridge di mettere pace fra i due fratelli, Steffy conferma che non perdonerà mai suo fratello. Poi viene a sapere dal padre che fra lui e Brooke le cose vanno molto male propria a causa del ragazzo e che la situazione poi è peggiorata quando la Logan ha scoperto che Ridge ha involontariamente trascorso la notte con Shauna.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Donna ha portato il piccolo Will in ospedale da Katie per fare una visita alla madre. Durante la sua permanenza, però, ha una brutta notizia perché riceve i risultati del test di compatibilità con la sorella e non sono buoni: nonostante abbiano lo stesso gruppo sanguigno, Donna ha il citomegalovirus che non è pericoloso per lei ma potrebbe esserlo per Katie durante il trapianto. Questa notizia getta tutti nello sconforto soprattutto perché la dottoressa aggiunge che l’attesa per un trapianto da donatore non in vita ha una lista di attesa che va dai 3 ai 5 anni e che le condizioni fisiche di Katie potrebbero non essere compatibili con una aspettativa così tanto lunga. La più piccola delle Logan piange perché teme di non farcela a superare anche quest’altra prova ma c’è Bill che tenta di risollevarle il morale. Le dice, infatti, che farà di tutto per far sì che lei riesca a guarire e la invita a sperare nella compatibilità di Brooke che ha già superato i primi test fatti tramite analisi del sangue. Non resta che aspettare ancora qualche giorno e poi tutto si aggiusterà e lei potrà tornare a casa con la sua famiglia per vivere una vita lunga e felice.

Brooke intanto va a casa di Shauna per parlare con la donna e intimarle di stare lontana il più possibile da suo marito. È chiaro che la donna è molto contrariata per il fatto che la Fulton ha chiaramente messo gli occhi su suo marito e a nulla valgono le spiegazioni della madre di Flo che le dice di averlo solo voluto aiutare per ricambiare la gentilezza che lui ha avuto nei confronti non solo suoi ma soprattutto di sua figlia. Quando Brooke le dà della sgualdrina da marciapiede, però, la discussione degenera tanto che la Logan schiaffeggia la rivale. A casa di Steffy, invece, Ridge prova a far leva sul sentimento di famiglia della figlia per invogliarla a perdonare Thomas. Per questo motivo cerca di farle capire che il fratello è lo stesso ragazzo che lei ammirava e che hanno solo necessità di trascorrere del tempo insieme per riuscire ad appianare le proprie divergenze. Thomas, nel ripercorrere tutto quello che era accaduto da quando aveva scoperto che Phoebe era in realtà Beth, prova a minimizzare le sue colpe e a dire che ora è cambiato e vuole solo fare il padre ma Steffy gli rinfaccia che non è mai stato un padre e che ha usato Douglas solo per le sue manipolazioni e che si è preoccupato del bambino solo quando poteva farlo arrivare a Hope salvo poi dimenticarsene quando ha capito che la figlia di Brooke non era più sensibile a questa leva.



