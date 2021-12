Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 dicembre: Shauna ha delle mire su Eric?

Beautiful, anticipazioni puntata 16 dicembre

Nella puntata della soap opera “Beautiful” in onda oggi, giovedì 16 dicembre, Quinn non crede che Shauna abbia accettato l’ospitalità di Eric esclusivamente perché non sapeva dove andare e l’accusa di avere delle mire su suo marito: non riuscendo a restare sposata con Ridge, punta al padre per sistemarsi economicamente. La Fulton nega le accuse ma l’amica vuole una prova della sua fedeltà e così le chiede non solo di intercedere per lei con Eric, cercando di convincere l’uomo a perdonarla ma anche di lasciare immediatamente villa Forrester perché solo restando da solo Eric potrà davvero sentire la sua mancanza. Zoe e Paris sono in ufficio e si raccontano gli ultimi anni che hanno trascorso lontane. In particolare la nuova arrivata dice di essere felice nel vedere che la sorella è riuscita a rimettere insieme i pezzi della sua vita, soprattutto dopo il disastro che è stato causato da Reese. Mentre le due si confrontano, arriva Carter e Zoe lo presenta alla sorella, destando in lei grande ammirazione.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Quinn è davvero molto sorpresa di vedere Shauna muoversi con così tanta familiarità a casa di Eric e chiede con insistenza ai due che cosa stia accadendo, temendo che possa essere nata una relazione fra suo marito e la sua migliore amica. È la Fulton, però, che la rassicura subito dicendo che le cose non stanno come si potrebbe inizialmente pensare. A queste parole fa eco Eric che spiega che ha invitato la donna a vivere a casa sua, e precisamente nella depandance degli ospiti, perché la considera una vittima della moglie e per questo motivo ha voluto risarcirla, visto che non sapeva dove andare. La Fuller è davvero furiosa e dice a Shauna che non avrebbe mai dovuto accettare un invito del genere: se oggi si trova a Los Angeles e può fare una bella vita è solo perché lei l’ha spinta a venire a casa sua e le è stata vicina in ogni modo, quindi ora si sta comportando davvero come un’ingrata. Eric, però, non gradisce che si rivolga in questo modo ad una sua ospite e le ricorda che se si trova in quella situazione non è certo per colpa di Shauna ma è solo per il suo egoismo e il suo voler sempre macchinare contro gli altri.

Brooke riceve la telefonata di Bridget che è molto felice per sua madre e Ridge e si augura che suo padre Eric abbia finalmente aperto gli occhi su Quinn, visto che ancora una volta ha dimostrato di essere una persona poco equilibrata e del tutto priva di scrupoli. Quando la Logan riferisce della conversazione a Ridge, i due si ritrovano a parlare del ruolo che Shauna ha avuto in tutto questo: mentre il Forrester in qualche modo tende a giustificarla, Brooke pensa che dovrebbe essere allontanata anche lei perché in qualche modo è colpevole. Negli uffici della Forrester una ragazza è alla ricerca di Zoe ma si scontra con Donna che non vuole farla passare, tuttavia quando arriva la modella si scopre che si tratta di sua sorella Paris che non vede da molti anni. La nuova arrivata è felice di vedere la Buckingham e soprattutto di scoprire che le cose nella vita le stanno andando molto bene, visto che oltre al lavoro di modella collabora anche con l’ufficio design. Zoe sembra sinceramente felice ci vedere sua sorella, fino ad ora a Londra, visto che le manca un supporto familiare ma non riesce a spiegarsi per quale motivo sia arrivata a Los Angeles e non sembra credere al fatto che sia venuta solo per farle visita.

