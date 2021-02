Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 febbraio: Ridge è sicuro che…

Beautiful, anticipazioni puntata 16 febbraio

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 16 febbraio, Ridge è sicuro che ormai la sua storia con Brooke sia giunta al capolinea e per questo motivo racconta a Shauna tutto quello che succede e come si sente. Poi, inaspettatamente, la bacia con passione. Brooke è ancora scossa per quanto è successo con il marito e si confida con la figlia Hope per avere una sua opinione sulla questione. Poi le dice che tutto questo è accaduto per colpa di Thomas che trama alle spalle di tutti, in modo insano: far credere di essere morto non è sano. Anche Steffy pensa che suo fratello abbia fatto l’ennesima mossa sbagliata e senza mezzi termini gli dice che ha sbagliato a dare la custodia di suo figlio a Hope e soprattutto a sperare che in questo modo la ragazza possa decidere di guardarlo con occhi diversi e stare con lui. Ma Thomas sembra convinto che per il suo sogno d’amore con la Logan ci sia più di una speranza e soprattutto invita sua sorella a non perdere le speranze di poter tornare con Liam.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Beautiful. Thomas racconta a Steffy tutto quello che è successo, della caduta nella vasca e del fatto che Hope ha finalmente capito che anche le persone migliori possono trovarsi nella situazione di essere con le spalle al muro e non riuscire a dire a tutti la verità. La Forrester non crede alle sue orecchie e pensa che il fratello si stia illudendo su quello che sarà il suo futuro e soprattutto non vuole che Thomas usi la scusa di volerle dare l’opportunità di tornare con Liam per giustificare le sue azioni. Hope sta guardando Douglas che dorme ma il bambino si sveglia e le racconta di un sogno che ha fatto in cui c’era la sua mamma Caroline. Proprio mentre i due parlano, fa il suo ingresso Thomas che suscita la gioia del bambino, che era molto triste per non aver visto il padre per un giorno intero. Per risollevargli il morale, dice al piccolo che lui e Hope hanno una bella notizia da dargli: la ragazza da quel momento in poi è ufficialmente la sua nuova e vera mamma e loro tre insieme sono una vera famiglia. Il bambino è molto felice e anche Hope sembra di gradire questa situazione, alimentando sempre di più le speranze di Thomas.

Ridge rinfaccia a Brooke di non riuscire ad essere clemente nei confronti di Thomas ma di aver preteso per tutta la sua vita il perdono degli altri per quello che di pessimo ha fatto. Il Forrester non riesce a credere al fatto che la moglie, per proteggere se stessa e sua figlia, era disposta a nascondere la verità sulla possibile morte del figlio, incurante del fatto che proprio Ridge avrebbe potuto soffrire moltissimo per questo. Brooke prova a sminuire le accuse che il marito le sta muovendo, dicendo che lei e la figlia volevano solo prendere tempo per trovare il modo migliore di dirgli la verità ma Ridge non accetta questa giustificazione e si chiede che fine abbia fatto la donna solare, coraggiosa e leale di cui si è innamorato tanti anni prima e che ha sposato. Troppo deluso dal suo comportamento, le dice che non riuscirà mai più a guardarla con gli stessi occhi e, per questo motivo, a malincuore deve mettere per sempre la parola fine sulla loro relazione. Brooke capisce la gravità della cosa e gli dice che lei resterà per sempre la sua Logan e che pensa che, insieme, possono riuscire a risolvere qualunque problema. Lui, però, le risponde che anche i romanzi più belli hanno sempre un capitolo che nessuno vorrebbe leggere e purtroppo anche la loro storia d’amore è arrivata a quel punto. Poi si gira e va via, questa volta per sempre.



