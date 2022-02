Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 febbraio: Steffy molto agitata con Finn

Beautiful, anticipazioni puntata 16 febbraio

Nella puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Finn vuole commentare con Steffy gli eventi che hanno portato al malore di Thomas e al suo successivo ricovero ma la ragazza si sente molto in imbarazzo perché tutta questa storia ha portato alla notte d’amore che ha trascorso con Liam e della quale vuole che non si sappia assolutamente nulla. Ridge viene raggiunto in ospedale dalla moglie e finalmente si può aprire con Brooke, raccontandole di come abbia temuto di perdere davvero suo figlio questa volta e di come solo l’aiuto provvidenziale di Hope abbia scongiurato il peggio. Alla Logan racconta anche di non voler più rischiare di perdere qualcuno che ama, visto che le recenti morti prima di Phoebe e poi di Caroline lo hanno segnato per sempre. Brooke si dimostra molto comprensiva nei confronti del marito, assicurandogli che da questo momento in poi tutto andrà bene e che Thomas si riprenderà alla grande.

Beautiful dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Steffy e Liam arrivano in ospedale facendo finta di essere stati in posti differenti così da non destare sospetti. Trovano Hope e Ridge che danno loro una bella notizia: Thomas è fuori pericolo e anche Finn conferma che il decorso sta andando per il meglio. Ridge comunica a tutti che resterà accanto al ragazzo e che presto verrà raggiunto da Brooke e da Eric, quindi i ragazzi possono tornare nelle rispettive case. Finn propone a Steffy di aspettarlo visto che ha terminato il turno, Hope e Liam invece tornano a casa. Prima di andarsene, Ridge racconta sia a Steffy che allo Spencer di aver saputo da Thomas dell’episodio del manichino e aggiunge di sperare che nessuno abbia avuto dei problemi per questi attimi di follia del figlio. Liam guarda sconsolato Steffy e Hope ma ovviamente non dice nulla. Una volta tornato a casa, parla con Hope la quale lo ringrazia per essere sempre un punto fermo della sua vita, dicendogli che apprezza molto il fatto che sia così fedele e devoto. Ovviamente lo Spencer non dice nulla, visto che ha promesso a Steffy di mantenere il segreto, e ha solo la forza di dire alla moglie che forse non merita una donna come lei, così meravigliosa e unica.

Steffy e Finn tornano a casa della ragazza e anche lei ha un momento difficile perché ha degli enormi sensi di colpa nei suoi confronti. Il medico, infatti, è molto premuroso nei suoi confronti, le propone di portare Kelly e la sua amichetta ad uno zoo per ricambiare l’invito della mamma della bambina e poi l’aiuta a mettere a posto i giocattoli, in modo che lei possa riposarsi. Di slancio Steffy gli dice che lo ama molto e Finn le promette che ci saranno tanti momenti belli per loro due. Paris è curiosa di sapere che cosa si stessero dicendo Zoe e Zende, visto che ha notato che fra loro c’è una certa intimità. I ragazzi per dissimulare e depistarla, le dicono che stavano parlando di Thomas e di quello che è successo, cioè il ricovero e l’operazione. La modella sembra sinceramente preoccupata per lui e quando la sorella le chiede per quale motivo sia così preoccupata per una persona che l’ha fatta soffrire così tanto, ma lei spiega che a tutti va data una seconda opportunità, visto che anche lei l’ha avuta quando è stata ripresa a lavorare alla Forrester. Più tardi Zende e Zoe lavorano insieme e Paris nota come una parli e l’altro finisca la frase. Così dice alla sorella che sembra che si capiscano al volo e i due sembrano colti sul fatto nei propri pensieri.

