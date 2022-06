Beautiful, anticipazioni puntata 16 giugno 2022/ La reazione di Liam insospettisce…

Beautiful, anticipazioni puntata 16 giugno 2022: Thomas continua ad indagare e scopre…

Oggi andrà in onda un nuovo appuntamento con Beautiful. Le anticipazioni rivelano la trama della puntata in onda su Canale 5 il 16 giugno 2022. Baker spiega a Thomas che la morte di Vinny può essere stata premeditata. Thomas è consapevole che molte persone avrebbero potuto volere Vinny morto dopo quello che è successo con il test di paternità fatto da Steffy e manomesso dal suo amico. Ridge viene a sapere quello che è successo a Vinny e Hope parla con l’uomo anche di quella che è stata la strana reazione di Liam. Il tenente sottolinea come qualcuno avesse cercato di depistare le indagini. Infatti, non c’è traccia di portafoglio e documenti né addosso a Vinny né nella sua auto o a casa. Bill a quanto pare, potrebbe aver fatto una pessima mossa, non sarebbe stato meglio chiamare le forze dell’ordine subito invece che manomettere tutto?

Nella soap BeautifulQuinn prova a parlare con Carter a favore di Zoe e l’avvocato è testimone della freddezza di Eric (John McCook) nei confronti della moglie. Per il momento Liam decide di seguire i consigli di suo padre e continua a tacere ma è logorato anche perché continua a vedere il fantasma di Vinny. Thomas continuerà ad indagare sulla vicenda perché ha capito che c’è qualcosa che non torna. Liam non ha la colpa di quello che è accaduto e questo si scoprirà nelle prossime puntate di Beautiful. Vinny prima di morire aveva infatti studiato un piano.

Beautiful, cosa è successo nell’episodio precedente?

Nell’episodio precedente di Beautiful, andato in onda il 15 giugno, Liam è con Hope e Thomas: quest’ultimo è arrabbiato perché la polizia non ha ancora arrestato l’assassino di Vinny. Decide così di indagare da solo per trovare il colpevole. Ridge si accorge che Eric non è più felice con Quinn, e cerca di aiutarlo. Zoe, intanto, confida a Ridge di soffrire per Carter e di volerlo riconquistare. Carter decide di confidarsi con Quinn, e lei ammette di essere in crisi con Eric: sembra che lui si stia allontanando. Intanto Liam continua a non darsi pace per quello che è successo. Il ragazzo vorrebbe correre dalla Polizia e raccontare tutto quello che sa ma il padre continua a tappargli la bocca. L’uomo è convinto che se il figlio si presentasse davanti alle autorità non avrebbe scampo e tutti crederebbero che lui è il colpevole. È meglio quindi insabbiare il tutto ma una telefonata di Hope a suo marito, farà vacillare Liam pericolosamente.

Bill conosce il temperamento del figlio ed è seriamente preoccupato che tutto possa andare a monte. L’uomo si è impegnato a togliere ogni traccia, prima l’auto, poi il portafogli e il cellulare della vittima. Bill pensa di aver salvato la vita del figlio ma Spencer Junior è convinto che il padre abbia solo complicato tutto. Secondo Liam non sarà l’incidente a mandarlo in prigione ma piuttosto il non aver denunciato e non aver prestato soccorso a Vinny.











