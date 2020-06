Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 giugno: Flo in crisi ma…

Beautiful, anticipazioni puntata 16 giugno

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 16 giugno, Flo si troverà in un momento di forte imbarazzo, non sapendo cosa dire a Wyatt. Sarà però salvata dal cellulare perché il ragazzo riceverà un messaggio dal fratello con il quale gli annuncia del suo imminente divorzio. La notizia manderà nello sconforto più totale la Fulton che si sentirà terribilmente in colpa per quello che sta accadendo alla cugina. Non sapendo cosa si nasconde dietro questa tristezza, Waytt imputerà la partecipazione al dolore di Hope e Liam come un segno di sensibilità, convincendolo sempre di più di aver scelto la donna giusta da avere al proprio fianco. Hope e Liam, invece, si incontreranno nuovamente e il ragazzo proverà a convincere sua moglie a rivedere la sua decisione. La Logan, però, è ferma nella sua decisione e spiega al marito che, pur amandolo ancora moltissimo, non se la sente di continuare il matrimonio perché ha capito che la sua missione nella vita è far sentire Douglas amato e al sicuro.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Ridge confessa a Steffy che ritiene che l’idea di Thomas di ricomporre le famiglie sua e di sua sorella come dovrebbero essere, trova il suo consenso. La ragazza si meraviglia molto e gli chiede cosa ne pensi Brooke. A quel punto Ridge deve ammettere che probabilmente la moglie desidera qualcosa di diverso per sua figlia ma in questo momento è importante quello che lui desidera per i suoi. Thomas nel frattempo ha raggiunto Hope nel cottage e fa finta di non sapere nulla della sua rottura con Liam e di essere preoccupato perché la vede sofferente. A quel punto la ragazza ammette di aver lasciato Liam e di avergli chiesto il divorzio per avere modo di occuparsi a tempo pieno di Douglas e permettere al marito di tornare accanto a Steffy e alle bambine. Thomas non riesce a nascondere la sua gioia e dice ad Hope che ora la ama ancora di più perché sa che sta sacrificando il suo matrimonio per il bene del bambino. Poi la bacia con trasporto ma si scontra con la freddezza di Hope che lo allontana e poi mette subito in chiaro che lei non lo ama e prendersi cura di Douglas non vuol dire che lei lo sposerà: il suo unico amore è e resterà per sempre Liam quindi Thomas non deve nutrire false speranze nei suoi confronti.

Liam manda un messaggio a Wyatt per avvisarlo del suo imminente divorzio da Hope e per chiedergli se può appoggiarsi per qualche giorno nel suo appartamento fino a che non troverà una sistemazione definitiva. Il ragazzo, però, non risponde perché non ha modo di leggere il messaggio: è con Flo e i due hanno finalmente ritrovato la passione di un tempo. Mentre sono nel letto della camera di Flo che si coccolano, fantasticando di come sarà il loro futuro insieme, Wyatt chiede alla ragazza se può farle una domanda senza sembrarle invadente. Lo Spencer vorrebbe sapere come si sente dopo aver dato in adozione Phoebe e chi è il padre della bambina. Flo è molto in imbarazzo per tutte le menzogne che ha raccontato al suo fidanzato, soprattutto ora che ha saputo che il motivo per cui ha lasciato Sally è stato il fatto che la sua ex fidanzata non è stata sincera con lui. In attesa di una risposta dal fratello, Liam va a trovare Brooke alla Forrester Creation. La suocera lo esorta a non arrendersi e a lottare per salvare quel matrimonio che ha lungamente desiderato. Liam prova a dirle che combattere contro Thomas è difficile per l’ascendente che ha sulla ragazza ma Brooke gli fa notare che il suo vero problema non è rappresentato dal Forrester ma dal legame che la ragazza sta stringendo sempre di più con Douglas. Lo invita quindi ad intervenire prima che sia troppo tardi.



