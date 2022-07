Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 luglio: Brooke, la verità su Quinn e Carter…

Beautiful, anticipazioni puntata 16 luglio

Le anticipazioni di Beautiful del 16 luglio 2022 ci rivelano che Zoe fa fatica a credere che Carter l’abbia sostituita con Shauna. Ha chiesto a Quinn di perorare la sua causa, invece l’ex fidanzato già l’aveva dimenticata. Shauna per coprire il tradimento della Fuller si sta prendendo tutte le colpe, ma tranquillizza Zoe dicendole che è stata solo un’avventura e nulla di serio. Quinn è preoccupata, è molto attratta da Carter ma è consapevole che dovrà mettere a freno i suoi impulsi, perchè Zoe sta dimostrando che questa relazione è molto pericolosa e lei potrebbe perdere definitivamente Eric che invece è disposto ad ascoltarla e a concederle una seconda possibilità.

La posta in gioco è alta, Shauna questa volta le ha coperto le spalle, ma per quanto potrà durare questa messa in scena? Zoe sarà disposta a perdonare il tradimento di Carter, oppure questa volta sarà lei a chiudergli la porta in faccia? E mentre la questione è sempre più ingarbugliata, Ridge, Eric e Brooke si chiedono chi possa essere la donna misteriosa che ha fatto capitolare Carter. Come reagiranno quando scopriranno che si tratta di Shauna, ma soprattutto Brooke crederà a questa storia oppure comincerà ad avere qualche sospetto?

Beautiful: ecco dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Ridge non riesce a darsi una spiegazione, si chiede come mai l’essere umano ha l’attitudine di distruggere tutto quello che desidera di più nella vita e fa l’esempio di Quinn. La donna ha lottato per conquistare il cuore di Eric, poi quando ha ottenuto uno status sociale alto, una bella casa e un marito amorevole, ha messo fine al suo matrimonio distruggendo quello di Brooke senza alcun motivo. Lo stesso comportamento è stato adottato da Zoe. Ha fatto molto per conquistare il cuore di Carter, poi quando era a un passo dal matrimonio ha flirtato con Zend rovinando tutto. Zoe non si capacita come abbia fatto Carter a finire a letto con Shauna. Mentre lei cercava di farsi perdonare lui l’aveva già rimpiazzata con un’altra donna. La modella chiede a Quinn se era al corrente di questa relazione. Shauna le risponde che la sua amica non ne sapeva niente e che lo ha appreso in questo momento. Eric vorrebbe dare a Quinn la possibilità di essere ascoltata, è il momento di dare una scossa alla loro relazione. Poi rivolgendosi a Ridge gli chiede cosa ne pensa.

Il Forester ritiene che Quinn non sia una persona facile da amare, ma il padre ha una certa familiarità, visto che ha vissuto per decenni al fianco di sua madre Stefany, per questo quando ha incontrato la Fuller si è sentito in famiglia. Se stare con lei lo rende felice, è disposto ad accettarla nell sua vita e suggerisce al padre di riprendersi la moglie. Paris confida a Zend che la sorella è andata a trovare Carter e l’ha trovato a letto con un’altra donna. Non è riuscita a scoprire chi fosse perché nella stanza non c’era, ma ha visto indumenti femminili abbandonati a terra. Brooke non è d’accordo con Ridge, Quinn è solo una versione annacquata di Stefany, non è nulla a confronto con la matriarca dei Forester. Spera che la Fuller possa essere all’altezza di Eric, ma non è convinta che sia cambiata. Eric è pronto a perdonarla, ha pagato per quello che ha fatto, anche Ridge la pensa alla stessa maniera, con il suo comportamento e i suoi errori si è flagellata da sola. Il problema non è Quinn, secondo Ridge il problema è nella natura umana che lavora per ottenere quello che desidera per poi perdere tutto. Eric ribadisce che la moglie ha rispettato le promesse di matrimonio e nonostante i gravi errori commessi non lo ha tradito.











