Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 maggio 2020: Sally e Wyatt chiudono, Brooke…

Beautiful, anticipazioni puntata 16 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 16 maggio, Wyatt è ormai troppo deluso dal comportamento di Sally e chiede alla ragazza di prendersi una pausa di riflessione: oltre ad avergli tenuto nascosto il segreto di Thomas, si è anche schierata da parte del ragazzo, affermando che non trova così campata in aria l’idea che Liam e Hope si lascino per formare rispettivamente una famiglia con Steffy e Thomas. Per Wyatt si tratta di un doppio tradimento. Sally, allora, farà le valigie per lasciare la casa nella quale ha convissuto con il suo fidanzato, pur essendo ancora molto innamorata di lui. Intanto Hope, confusa per tutto quello che le ha detto Thomas, viene a sapere dal marito che sta per rientrare da Parigi, notizia che le procurerà ancora più ansia. In cerca di conforto, si confiderà con la cugina Flo, ora al suo fianco alla Hope For The Future, e sarà proprio la ragazza che la spingerà a lottare per tenere in piedi il suo matrimonio, senza lasciarsi influenzare dai suoi sensi di colpa per Beth e per le piccole Kelly e Phoebe.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas sta portando avanti il suo progetto diabolico e, dopo aver confessato il suo amore a Hope, le fa vedere l’anello di fidanzamento che le aveva proposto tanti anni prima quando le aveva chiesto di sposarlo in Messico. All’epoca la Logan aveva risposto che era troppo presto per pensare al matrimonio e per questo motivo il Forrester ha conservato per tutto questo tempo l’anello, sapendo in cuor suo che prima o poi sarebbe arrivata l’occasione per regalarglielo nuovamente. Hope è incredula e non sa cosa rispondere ma innegabilmente le parole di Thomas hanno colpito nel segno. Intanto a Parigi Liam si dedica alla cura di Kelly e Phoebe. Parlando con Amalia si dice molto felice di aver avuto l’opportunità di passare del tempo con le sue figlie ma che ora sente la necessità di tornare a Los Angeles perché vuole avere il tempo di poter stare vicino a sua moglie Hope. È giunto, dunque, il momento di tornare a casa ma lo Spencer ignora quello che si sta consumando alle sue spalle.

Wyatt affronta Sally e cerca di farle capire che è molto deluso dal suo comportamento: la ragazza dovrebbe sapere quanto lui tenga al fratello Liam e trova assurdo che non abbia sentito la necessità di confessare al fidanzato il progetto di Thomas che mira a rovinare la sua famiglia. Sally prova a giustificarsi, dicendo che non immaginava che avergli taciuto la confessione del suo ex fidanzato potesse scatenare tutto questo risentimento da parte sua, ma Wyatt sente che ormai qualcosa è rotto per sempre e non riesce a sopportare che la ragazza abbia avuto così poca delicatezza non solo nei suoi confronti ma anche di quelli di Liam e Hope. L’argomento Thomas e Hope diventa motivo di scontro anche in un’altra coppia, cioè Brooke e Ridge. L’uomo confessa alla moglie che Thomas ha capito di provare dei sentimenti per Hope e che ritiene che l’idea di sua madre per “rimescolare” le coppie non è così sbagliata. Brooke è inorridita e ricorda al marito che la figlia è sposata con Liam e che non è giusto provare a minare il suo matrimonio. Ridge risponde che lui desidera solo che i suoi figli siano felici e che nessuno soffra o resti solo per cui se quello che Steffy e Thomas desiderano è tornare con Liam e Hope, non sarà certo lui a mettere i bastoni fra le ruote. Brooke è molto contrariata perché si aspettava maggiore complicità e appoggio da parte del marito in questa situazione.



