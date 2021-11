BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 16 novembre: Liam geloso di Finn?

Beautiful, anticipazioni puntata 16 novembre

Nella puntata di oggi, martedì 16 novembre, della soap opera statunitense “Beautiful” Finn dice a Steffy di avere una sorpresa per lei: le chiede di girare una video-testimonianza che possa essere di ispirazione a tutti coloro che lottano contro la dipendenza da farmaci. Nonostante Thomas insista molto nel tentativo di convincere Hope a riprenderlo come stilista, visto che la Hope For The Future è una collezione dell’azienda della sua famiglia, la Logan conferma l’incarico a Zende e quindi il Forrester si rende conto di non aver ancora riconquistato la sua fiducia dopo tutto quello che ha fatto. Liam torna a casa da Hope e le racconta tutta la sua frustrazione per il fatto che Steffy stia frequentando Finn ma questa volta non trova la comprensione della moglie che anzi non reagisce molto bene al fatto che lo Spencer dimostri in questa ennesima occasione di non riuscire del tutto a staccarsi dalla sua ex compagna

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Zoe ringrazia Zende per quanto ha fatto poco prima con Thomas: ha apertamente criticato il ragazzo per il comportamento che ha avuto con lei e con Hope, cosa che nessuno prima di ora aveva fatto. Il ragazzo è sicuro che non sia vera la storia che il cugino ha visto la luce ed è cambiato e promette alla modella di tenerlo d’occhio, così eviterà di fare altro male. La Buckingham approfitta del momento per dire a Zende che tutte le volte che vede Thomas ripensa a quello che ha fatto anche lei, quando ha tenuto nascosto a Hope e a tutti gli altri che Phoebe era in realtà Beth. Nell’altro ufficio Thomas sta intanto cercando di convincere Hope a farlo ritornare a lavorare alla sua collezione di moda, visto che è molto più esperto di Zende. La Logan, però, questa volta non si fa intenerire e gli risponde che apprezza il suo entusiasmo ma è arrivato il momento per lei di lavorare con un altro stilista e lo stile del cugino le piace molto.

Finn dice a Steffy che è molto fiero di quanto si sta impegnando per guarire dalla sua dipendenza e tornare a casa dalla sua bambina. Non vede l’ora che possa riprendere la sua vita della quale desidera tanto farne parte. La Forrester risponde che è seriamente convinta del fatto che la loro storia potrà funzionare, ma dovrà imparare ad accettare la presenza di Liam poiché, in quanto padre di Kelly, sarà sempre presente nella sua vita. Proprio lo Spencer è in ufficio e parla con il padre di Steffy, dimostrando ancora una volta di non essere pronto a farsi da parte per lasciare che la ragazza viva liberamente la sua vita. Ma Bill lo mette di fronte alla realtà: a Steffy l’interesse di Finn fa piacere e lo ricambia.

