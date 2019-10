Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 ottobre: i fratelli Spencer sconvolti!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 OTTOBRE

Nelle nuove puntate di Beautiful, a mettere al corrente di quanto accaduto tra Bill e Ridge, e delle rivelazioni che hanno portato a scoprire la trama ordita dal rampollo di casa Forrester nei confronti del loro padre con l’aiuto del giudice Mc Mullen, sono Thorne e Katie. Entrambi i ragazzi rimangono sconvolti dalla notizia, e Wyatt in particolare appare davvero molto arrabbiato. Thorne e Katie proveranno a spiegare loro i motivi che hanno portato Ridge a scambiare due parole con il giudice McMullen per assicurarsi che la custodia del piccolo Will fosse data alla sorella. Riusciranno a comprendere le ragioni che hanno spinto Ridge a un gesto così eclatante? Oppure questa ingiustizia subita dal loro padre finirà per farli riavvicinare? E Bill rinuncerà davvero definitivamente ad agire contro Ridge oppure continuerà a rinfacciargli l’errore commesso, che lo ha portato a dover rinunciare a trascorrere del tempo con suo figlio? Quale sarà il prezzo che lo stilista di casa Forrester dovrà pagare per evitare una denuncia? Non solo. C’è anche Brooke in gioco, c’è la donna che ha sposato e che Bill sembra volersi riprendere ad ogni costo. Non ha mai fatto mistero infatti che dietro alla sua improvvisa clemenza nei confronti dell’eterno rivale vi sia quel nuovo Bill che sembra essere sbocciato dopo l’incidente, per merito di Brooke.

BEAUTIFUL: LO SCONTRO TRA BILL E RIDGE CONTINUA

Ridge appare sempre più esasperato dalle continue provocazioni di Bill e spesso propone all’eterno rivale di rivolgersi alla polizia piuttosto che continuare a stuzzicarlo nelle ultime puntate di Beautiful. L’insistenza di Brooke che lo prega invece di mostrare clemenza nei confronti del marito sembrano farlo desistere. Se da un lato vuol mostrare ancora una volta il suo cambiamento dopo l’incidente che lo aveva portato ad un passo dalla morte, dall’altro vuole però ottenere una revisione della sentenza a suo tempo emessa dal giudice McMullen. Liam e Wyatt intanto non finiscono mai di mostrarsi stupiti nel rendersi conto che sono adesso entrambi a lavorare all’interno della Forrester Creations, dopo che invece Bill aveva più volte espresso il desiderio di cedere loro le redini del suo impero. Arriverà il giorno in cui potranno lavorare nell’azienda di famiglia, come promesso dal padre, oppure saranno destinati a lavorare per i Forrester? Brooke intanto appare sempre più riconoscente a Bill per la sua clemenza e spinge Ridge a ringraziarlo per avergli risparmiato una denuncia. Spencer vorrebbe poter parlare con il giovane Forrester in privato, ma lui rifiuta l’invito. Brooke allora, per non apparire scortese e dimostrargli tutta la sua riconoscenza, si reca dall’editore. Bill non esita a confessare a Brooke che è lei l’ispiratrice del suo cambiamento profondo. Sicuramente quelle che Spencer sta giocando una in fila all’altra sono tutte carte vincenti e Ridge appare sempre più con le spalle al muro.

BEAUTIFUL:



© RIPRODUZIONE RISERVATA