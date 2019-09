Beautiful/ Anticipazioni puntate 17 e 16 settembre: Wyatt torna alla Forrester!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 SETTEMBRE

Beautiful torna domani pomeriggio su Canale5 con una nuova vita anche per Wyatt. Il giovane di casa Spencer sembra aver trovato di nuovo la sua pace interiore. Vive alla casa sulla spiaggia insieme alla bella Sally Spectra che, quando può, gli mostra in anteprima i suoi modelli di intimo, ha ricucito il rapporto con la madre e con le sue ex, forse non troppo con Hope, e con il lavoro? Anche per questo arriveranno delle novità importanti per lui visto che presto potrà rimettere piede in azienda e, in particolare, alla Forrester. Qualcuno storcerà il naso ma sembra proprio che anche per il giovane che aveva debuttato nella soap americana proprio portando i suoi gioielli alla famiglia Forrester, è destinato a tornare al suo posto. Come andrà a finire e a cosa porterà questo ritorno in azienda? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane, per adesso viviamo il momento di felicità per lui e di alta tensione per Hope e Steffy a causa sua.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 SETTEMBRE

Una nuova settimana ha inizio in compagnia di Beautiful e delle sue “idee morali” spesso sinonimo di simpatiche battute e frecciatine al veleno. In questi giorni abbiamo assistito allo “scandaloso” bacio tra Brooke e Bill. I due si sono lasciati andare al momento e al trasposto ma, purtroppo per loro, c’era Steffy a vederli. La paladina della moralità non ha approvato questa sorta di tradimento tanto da andare subito a spifferare tutto a suo padre, Ridge, che è furioso per quello che è successo tra la moglie e il suo acerrimo nemico, cosa succederà in questa nuova settimana in compagnia di Beatiful, sicuramente di tutto come è già successo in passato. Bill sembra essere diventato un padre modello e continua a studiare e prendersi cura del figlio senza mai fermarsi dal chiedere a Katie di annullare la sentenza del giudice e permettergli così di vedere il figlio quando vuole. Ma riuscirà davvero a convincerla? La tragedia è ormai dietro l’angolo e tra la sentenza e il bacio tra Bill e Brooke, presto i fratelli Forrester andranno allo scontro con il magnate.

BEAUTIFUL: LO SCONTRO TRA STEFFY E HOPE SI FA SEMPRE PIU’ ASPRO

Come sempre accade in Beautiful, anche questa volta il bacio tra Brooke e Bill sconvolgerà anche chi gli sta intorno e, in particolare, Steffy e Hope. Le due non stanno attraversando un bel momento visto che già sono in rotta di collisione da quando Bill ha deciso di dare un’opportunità alla linea di intimo della figlia a discapito di Hope. Le due sono già in guerra ma la questione del bacio continuerà a tenere banco per un po’ e, a complicare le cose, arriverà la notizia che anche Wyatt è tornato in azienda. Come andrà a finire tra loro? Hope è molto felice, almeno nella vita privata per via della sua gravidanza e del suo matrimonio con Liam, e proprio mentre i due si preparano a conoscere il sesso del loro bambino, Bill finirà in coma dopo una rovinosa caduta per colpa dei fratelli Forrester. Pronti per una settimana al cardiopalma? L’appuntamento è come sempre alle 13.40 su Canale5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA