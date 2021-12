Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 dicembre: Zende colpito da Paris

Beautiful, anticipazioni puntata 17 dicembre

Nella puntata della soap opera “Beautiful” in onda su Canale 5 oggi, venerdì 17 dicembre, Shauna non è assolutamente intenzionata ad andare via da casa di Eric. Consiglia invece all’amica Quinn di lasciare al marito più spazio perché solo così potrà provare a riconquistarlo. Intanto Flo e Waytt, non sapendo nulla della situazione delle loro madri, si interrogano su dove si trovi Shauna visto che le poche volte che ha sentito la figlia è stata molto vaga. Paris incontra anche Zende il quale sembra molto incuriosito dalla sorella di Zoe. Quando viene a sapere che la ragazza si è da poco laureata in scienze sociali perché il suo obiettivo è quello di essere di aiuto agli altri, resta molto ammirato da questo nobile proposito della ragazza e vuole sapere di più circa i suoi progetti per il futuro. Anche a Paris, Zende è piaciuto subito e non sa che sua sorella nutre lo stesso interesse.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 16 dicembre: Shauna ha delle mire su Eric?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Ridge e Brooke discutono del fatto che non permetteranno mai più a nessuno di mettersi fra di loro e per questo decidono di restare fuori dalle questioni di Eric, Shauna e Quinn. Proprio la Fuller, invece, è ancora incredula per il fatto che Eric abbia dato ospitalità a Shauna e pensa che non dovrebbe essere quello il posto della donna ma che dovrebbe essere lei, legittima moglie del Forrester, a rientrare nella casa coniugale. Eric prima le dice che trascorrerà molto tempo prima che possa nuovamente fidarsi di lei, poi la invita ad andarsene immediatamente da casa sua. È Shauna, però, a intercedere per lei chiedendo ad Eric di farla rimanere perché hanno molte cose da chiarire. Così l’uomo le lascia da sole e Quinn si scaglia subito contro la ex amica, chiedendole se per caso ha intenzione di provarci con suo marito ma la Fulton nega, rispondendo che sono solo due amici che si fanno compagnia e che parlano spesso di lei. Quinn non crede a queste parole e le risponde che è davvero inappropriato che lei resti a casa di Eric, soprattutto in assenza della legittima moglie. Quindi per dimostrarle la sua amicizia, ma soprattutto per ricompensarla per il fatto che se Quinn si trova in questa situazione è solo perché aveva cercato di aiutarla, deve fare immediatamente due cose: raccogliere le sue cose e andare subito via da lì ma soprattutto intercedere con Eric affinché perdoni la moglie.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 dicembre: Paris fa una sorpresa a Zoe

Zoe è molto sorpresa nel vedere Paris con la quale non si incontrava da svariato tempo e non vuole che la sorella abbia un’idea sbagliata del suo successo, visto che per arrivare a quel punto ha dovuto vivere diverse salite e relativi crolli. La ragazza è però già stata informata di quello che è successo con il rapimento di Beth e prova a consolare la modella dicendole che anche lei conosce benissimo Reese, il loro legittimo padre, e sa quanto può essere difficile riuscirgli a dire di no, quindi non deve continuare a flagellarsi per quello che è accaduto perché in un certo senso è stata manipolata dal genitore. Poi la ragazza continua a raccontare di quello che è accaduto prima con Xander e poi con Thomas e di come si sia sentita molto sola. Paris prova ad estorcerle qualche dettaglio sulla sua vita sentimentale ma Zoe non si sbottona più di tanto, almeno fino a quando non arriva Carter e quindi la sorella minore della modella si rende conto che in realtà fra loro due c’è ben di più di un semplice rapporto di lavoro e chiede ai due maggiori dettagli sulla loro storia.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 dicembre: le allucinazioni di Thomas peggiorano

© RIPRODUZIONE RISERVATA