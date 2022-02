Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: i turbamenti di Steffy e Liam

Beautiful, anticipazioni puntata 17 febbraio

Nella puntata di oggi, mercoledì 17 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Liam non riesce a fare a meno di pensare a quanto successo con Steffy, oltretutto ora viene assalito da molti dubbi: mentire a Hope sul tradimento è la cosa giusta? Se da una parte i rimorsi di coscienza lo spingono a raccontare tutta la verità, dall’altra è consapevole che una volta rivelato l’errore il suo matrimonio potrebbe finire e mettere nei guai Steffy. La Forrester è appena uscita da una situazione difficile, prima la dipendenza, poi l’incidente al fratello, adesso grazie al sostegno di Finn si è ripresa la sua vita, perché parlare, sapendo che il dottore potrebbe uscire dalla sua vita per sempre? Nonostante Steffy abbia insistito affinché Liam non parlasse, adesso è lei a stare in difficoltà, portare con sé il segreto la mette a disagio, chissà se la stima e l’amore che prova per Finn la porteranno a rivelare il suo tradimento.

Beautiful dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Liam vede in Thomas un rivale da abbattere, da quando Hope ha scelto di stare vicino allo stilista per amore del piccolo Douglas, il suo matrimonio ha cominciato a vacillare, fino a quando una sera Liam ha scoperto che il giovane Forrester si è baciato con la moglie. Solo dopo si è accorto di aver preso un abbaglio, difatti in quella circostanza Thomas stava baciando il manichino con le stesse sembianze di Hope. Accecato dalla gelosia ha commesso un grande errore, è finito al letto con Steffy, mentre da parte della Logan non c’è mai stato un cedimento emozionale. Preso dalla rabbia non ci ha pensato due volte a tradirla. Ora però i sensi di colpa hanno il sopravvento e Liam per l’imbarazzo non riesce nemmeno a guardare in faccia Hope. Per mettersi a posto la coscienza vorrebbe rivelare tutta la verità alla donna, ma Steffy non è dello stesso parere e cerca in tutti i modi di convincere il figlio di Bill a tenere per sé il loro segreto, per non rovinare l’equilibrio che sono riusciti a creare tra di loro. In verità la Logan non ha ceduto alle lusinghe di Thomas, raccontargli la verità significherebbe farla soffrire. Anche Finn ne uscirebbe sconfitto se sapesse di essere stato tradito da Steffy, oltre a non voler sapere più niente di lei si disinteresserebbe anche della piccola Kelly. Liam all’inizio è reticente, poi si convince che il silenzio è la soluzione migliore e asseconda il desiderio della ex moglie.

Per quanto tempo Steffy e Liam riusciranno a mantenere il loro segreto? Il figlio di Bill ha difficoltà a guardare in faccia Hope, la ragazza si è sempre comportata con correttezza nei suoi confronti e si fida ciecamente del marito, lo Spencer decanta il carattere della Logan, sempre disposta a perdonare tutti, è riuscita a lasciarsi dietro le spalle tutte le menzogne e le malefatte di Thomas, adesso che la sua vita è in pericolo, è riuscita a cancellare con una spugna ogni misfatto: la guarigione del Forrester in questo momento è il suo desiderio prioritario. Liam di fronte a tanta generosità si sente in colpa e confida alla moglie che un marito come lui non se lo merita. Hope ignara di tutto si sente lusingata, e contraccambia il complimento, ma per il figlio di Bill il sentimento puro che la giovane donna prova per lui è un macigno che non riesce a portare sulle spalle. Finn al contrario di Hope, intuisce che c’è qualcosa che turba Steffy e la incalza di domande, ma la Forrester elude le risposte dando la colpa della sua distrazione al pensiero per il fratello. Ancora per quanto tempo riuscirà a mantenere il segreto? Ridge intanto sollecitato da Brooke è tornato a casa, ma non riesce a stare lontano dal figlio, teme che la sua situazione possa peggiorare e non è presente vicino a lui per assisterlo. La moglie lo rincuora dicendogli che è seguito da una valida equipe di medici.

